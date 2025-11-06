Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что различные ЧВК фактически прекратили существование на территории России. И фактически это было только название. Они полностью финансировались российским государством.
Куда исчезли российские ЧВК?
Как отметил Ступак, в свое время ЧВК "Вагнера" получала около 2 миллиардов долларов от России из двух источников. Часть им предоставляли непосредственно из российского бюджета, а еще часть они зарабатывали на услугах внутри России.
После путча Пригожина в Кремле поняли, что они не могут держать у себя такие организации. Там приняли решение уничтожить Пригожина, а все так называемые "частные военные компании" подчинить под министерство обороны.
Сейчас все ЧВК подписывают контракт с министерством обороны и идут под "козырек" российского минобороны. Там уже им дают задания. Они не хотят снова допустить махновщины,
– сказал Ступак.
Обратите внимание! В редакцию 24 Канала попал архив почты пресс-службы холдинга "Конкорд". Именно этой компании принадлежали большинство бизнесов Пригожина.
Исчезновение ЧВК "Вагнера": кратко
- В конце июня 2023 года владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал мятеж в России против российского минобороны. Они шли колонной в Москву. А по дороге даже сбили несколько российских самолетов.
- В августе 2023 года в России упал самолет, на борту которого находился Пригожин. Тогда была информация о том, что самолет сбили силами противовоздушной обороны или же там было взрывное устройство.
- С того времени ЧВК "Вагнера" теряет свое влияние. Летом была информация, что тамошние наемники покидают Мали. Туда забросили "Африканский корпус", который входит в структуру генштаба России.