Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, отметив, что различные ЧВК фактически прекратили существование на территории России. И фактически это было только название. Они полностью финансировались российским государством.

Куда исчезли российские ЧВК?

Как отметил Ступак, в свое время ЧВК "Вагнера" получала около 2 миллиардов долларов от России из двух источников. Часть им предоставляли непосредственно из российского бюджета, а еще часть они зарабатывали на услугах внутри России.

После путча Пригожина в Кремле поняли, что они не могут держать у себя такие организации. Там приняли решение уничтожить Пригожина, а все так называемые "частные военные компании" подчинить под министерство обороны.

Сейчас все ЧВК подписывают контракт с министерством обороны и идут под "козырек" российского минобороны. Там уже им дают задания. Они не хотят снова допустить махновщины,

– сказал Ступак.

Исчезновение ЧВК "Вагнера": кратко