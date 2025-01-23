ЧВК "Вагнера", которая сейчас представляет собой кучку недобитых режимом наемников, когда-то была одной из самых влиятельных террористических формирований в мире. Откровенные головорезы, работая под контролем Москвы, осуществляли военные перевороты в странах Африки, поддерживали дружественные Путину диктатуры и приносили своему владельцу и кураторам миллиардные прибыли.

Группировка имела четкую иерархию и устойчивую идеологию классического рашизма. До бунта Пригожина она сыграла значительную роль в российско-украинской войне. Во времена АТО/ООС, вагнеровцы занимались не только противодействием Силам обороны Украины, но и зачистками лидеров местных бандформирований так называемых "ДНР" и "ЛНР". Впрочем, во время полномасштабного вторжения влияние группы "Вагнера" было по-настоящему стратегическим. После провала блицкрига, "музыканты" стали едва ли не самым боеспособным подразделением среди всего оккупационного контингента. Имея крайне профессиональное военное руководство, а также личный состав с многолетним опытом боевых действий, наемники из этой террористической ячейки были главной движущей силой захвата львиной доли Луганской области. Благодаря оккупации Лисичанска, Северодонецка и агломерации, Пригожин и компания увеличили влияние в политических кругах, а также получили возможность протестировать новую российскую тактику привлечения зеков к войне (в ЧВК "Вагнера" это назвали "проект К").

Ресурсы, которые получили вагнеровцы от государства для продвижения на Бахмут, были абсолютно безумными. Десятки тысяч воров, насильников и убийц под контролем профессиональных "джентльменов удачи", с заградительными отрядами и показательными казнями, делали ЧВК наиболее эффективной группировкой захватнических войск России. Благодаря "фабрике троллей" и другой медиа-империи, которая принадлежала Пригожину, "музыканты", как их называли в стране-агрессоре, вошли в российскую культуру, стали крайне популярными среди пропитанного пропагандой населения.

Сам владелец группировки, без всякого сомнения, для среднестатистического россиянина был культовой личностью. Евгения Пригожина настолько уважали рядовые россияне, что во время его похода на Москву за вагнеровцев болели миллионы.

В редакцию 24 Канала попал архив почты пресс-службы холдинга "Конкорд", к которому принадлежали все бизнесы путинского повара. Чем занимался создатель группы "Вагнера" до полномасштабного вторжения, откуда в мировых СМИ берутся статьи со ссылками на источники в Кремле, как чиновники ООН выражают уважение убийцам, а также о безумных потерях и обмане с выплатами десятков тысяч наемников читайте в материале.

Текст на английском языке читайте у наших коллег The Kyiv Independent по ссылке. Распространяйте публикацию среди иностранцев.

Миллиардный бизнес, отравление детей и политические амбиции

Прежде всего стоит отметить, что теневая военная деятельность стала для Пригожина основной только после 2014 года. До этого он занимался в основном ресторанным бизнесом, поставками питания в российскую армию и различные государственные структуры. Формально этим занималась основанная в 1995 году фирма "Конкорд менеджмент и консалтинг".

Именно на нее главарь вагнеровцев записал множество своих других бизнесов – ООО "Пресс-Кафе", "Инвестотель", "Конкорд-инвест", "Визит", "Ритм", "Конкорд М", "Верона", "Школьник-ЮЗ", "Комбинат дошкольного питания и "Продфутсервис". Практически все эти фирмы занимались одним – обслуживанием государственных органов и структур, а также поставками еды в школы и детские сады Санкт-Петербурга с Москвой. И если за миллиарды от Управления делами президента, аппарата Государственной думы и прочее Пригожин действительно поставлял российским элитам черную икру с трюфелями, то детям олигарх отправлял откровенно испорченные продукты.

Так, в 2019 году в дошкольных и общеобразовательных учреждениях российской столицы произошло несколько массовых заражений дизентерией и кишечной инфекцией. Аналогичные случаи по вине компаний Пригожина случались и раньше, но их удавалось замять, однако серьезное отравление нескольких сотен дошкольников вызвало громкий скандал. По большому счету, путинский повар отнюдь серьезно не пострадал: "Конкорд" юридически отказался признавать свою вину, но владелец компании якобы "через благотворительность решил компенсировать семьям пострадавших".

На почту пресс-службы холдинга "Конкорд" тогда поступали пачки писем с жалобами от родителей и требованиями выплат.



Типичная жалоба на отравление ребенка из-за продуктов Пригожина еще до того, как за такое забивали бы кувалдой / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Практически всех пострадавших просили написать на созданную для этого почту фабрики-производителя под названием "Конкорд". Выплатили ли родителям отравленных детей обещанные компенсации, неизвестно. Впрочем, потратить несколько десятков рублей ради дополнительного пиара и обретения славы "честного и конкретного мужика" – это было абсолютно в стиле Пригожина. Поскольку же скандал в российском обществе раздували местные псевдолибералы, владелец ЧВК "Вагнера" активно вступал с ними в противостояние: публично критиковал за прозападную позицию, судился и тому подобное.



Дерзкое общение Пригожина с "иноагентами" и "врагами России" делали его сверхпопулярным среди так называемых российских "турбопатриотов"

Высказывания в стиле "наше расследование показало, что это ... отравили детей" на самом деле только добавили Пригожину популярности среди глубинного народа. Поэтому массовые отравления детей пошли ему на пользу в плане личного пиара. Чего не скажешь о российских фейковых "оппозиционерах" и "антикоррупционерах", которые до сих пор мечтают об империи, однако всегда готовы унижаться и сотрудничать даже со своими заклятыми врагами. Как пример, письмо Пригожину от какого-то там комитета по контролю за делами коррупционной направленности с просьбой поддержать их деятельность. Псевдолибералов даже не смутил тот факт, что путинский ресторатор находился у них в списке ярых преступников, о чем владелец вагнеровцев им и напомнил.



Российская оппозиция такая типичная / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Понятно, пресс-служба пригожинского холдинга занималась не только тем, что направляла запросы от СМИ и передавала комментарии журналистам. Одной из ее задач было ведение грязных информационных кампаний против врагов Пригожина. Одним из них был губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Путинский ресторатор, мечтавший посадить в это кресло подконтрольное себе лицо, имел давний конфликт с этим чиновником. Поэтому постоянно натравливал на главу администрации людей, собирал массы недовольных политикой своего оппонента.

А также коллекционировал сообщения, в которых петербуржцы хейтили Беглова.



Типичное сообщение от ненавистников Беглова на почту Пригожину / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

И просил присылать на почту острые вопросы к губернатору, чтобы журналисты Пригожина засыпали Беглова ими во время пресс-конференций.



Пример неудобных вопросов, которые Пригожин просил отправить на почту для атаки Беглова / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Надо отметить, что постоянные медийные атаки приносили главарю вагнеровцев свои плоды. С ростом популярности "музыкантов" среди россиян в 2022 году, он имел настолько огромный политический потенциал, что вполне мог бы уничтожить и губернатора, и верхушку военного блока России. Впрочем, неудачный поход против Кремля расставил все точки над "і".

"Кейтеринг" в Нигерии и нападения на американские заводы

В переписке пресс-службы "Конкорда" находим интересные подробности о деятельности кровавой группировки наемников за пределами России и Украины. Например, в 2019 году на почту написал некий Фридом Бунафа, консультант по экономическому развитию. Он интересовался "уникальными услугами кейтеринга", которые может предоставить банда Пригожина в Нигерии.



Приглашение "вагнеровцев" в Нигерию / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Чем закончилось общение повара с Бунафой, неизвестно. Однако уже через 2 года аудиенции с Пригожиным через почту пресс-службы требовал некий Игорь Смирнов, представлявшийся бывшим сотрудником российских спецслужб. Он якобы работал на Михаила Ходорковского, который то ли имел собственные интересы в африканском регионе, то ли просто "копал" под Пригожина и вагнеровцев.

В переписке с представителями "Конкорда" Смирнов предупреждал путинского приспешника о том, что о деятельности наемников в Нигерии известно как Ходорковскому, так и западным странам, а информация о сотрудничестве россиян с террористами может "негативно повлиять на частную военную компанию".



Смирнов предупредил Пригожина о том, насколько осведомлены его "работодатели" о деятельности вагнеровцев в Западной Африке / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Судя по переписке, возглавлял работу наемников в Нигерии бывший работник ГРУ Андрей Трошев, который после увольнения из спецслужбы стал начальником штаба и руководителем службы безопасности ЧВК "Вагнера".

В письмах Смирнова за 2021 год говорилось о том, что Пригожин планирует атаки на газоперерабатывающие заводы американской компании Chevron в нигерийском районе Эскравос. В качестве подтверждения наличия такой информации экс-сотрудник ГРУ даже прислал Пригожину видео путешествия товарища Трошева по оружию на встречу с Докубо Асари – лидером Народных добровольческих сил Дельты Нигера. Этот деятель в начале 2000-х настолько активно терроризировал правительство своей страны, что компаниям в регионе Дельты пришлось вывести большинство своего персонала с заводов, что привело к подъему цен на нефть по всему миру.



Вагнеровцы сотрудничали с группировками в Нигерии для вытеснения оттуда американских нефтегазовых компаний / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Почему россияне начали свою активность в Африке после начала открытого противостояния с Западом и усилили ее во время полномасштабной войны? Ответ очень простой. Путину было выгодно контролировать добычу нефти, газа, золота и других полезных ископаемых, чтобы Кремль был важным геополитическим игроком. Кроме того, влияние на ключевые районы с залежами углеводородов давало Москве возможность маневрировать ценами и поддерживать зависимость Европы от поставок энергоносителей из России.



В той же Нигерии Франция хотела построить транссахарский газопровод, который мог бы заместить львиную долю поставок российского газа в Евросоюз. Однако Путин хотел создать в странах Запада кризис. Именно поэтому за последние несколько лет вагнеровцы и российские спецслужбы спровоцировали военные мятежи в Нигере, Буркина-Фасо, ЦАР, Мали и Гвинее.

Как в ведущих мировых СМИ появляются пророссийские нарративы и "источники в Кремле"

Понятно, что в Африке, как и в Украине, и в Сирии, российские наемники отметились безумной жестокостью как к гражданскому населению, так и к своим военным оппонентам. Многочисленные изнасилования, пытки, отрезание конечностей и голов людям, а впоследствии – забивания их насмерть кувалдой – почерк "музыкантов", что прослеживался за ними по всему миру.

После многочисленных расследований и публикаций, подтверждающих кровавую деятельность Пригожина и его приспешников, журналисты ведущих западных СМИ постоянно пытались сделать либо интервью с Пригожиным, либо получить от него комментарий.

Сначала запросы касались в основном связи владельца "Конкорда" с группировкой наемников. На каждый из них Пригожин отвечал, что "не имеет никакого отношения к частной военной компании", а также добавлял к этому кучу унизительных комментариев.



Запрос от WSJ и ответ Пригожина / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Аналогичные ответы получали все западные ведущие средства массовой информации до начала полномасштабного вторжения. Более того, он даже подавал иски на российских псевдожурналистов относительно этой темы, и (о, чудо) выигрывал в суде.

Впрочем, запросы до большой войны не идут ни в какое сравнение с тем, что представители известных американских, британских, французских, итальянских и других изданий писали на почту компании Пригожина после 24 февраля 2022 года.

Например, уже после того, как миру стало известно о резне в Буче, обезглавленных телах украинских военных в Лисичанске, а также о пытках пленных вагнеровцами, сотрудница BBC Екатерина Ленкова от имени корреспондента Стивена Розенберга выражала Пригожину уважение, а также называла войну "специальной военной операцией".



"Достойное" обращение к владельцу террористической организации от ведущего британского медиа / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Эван Гершкович з WSJ за пару недель до своего задержания и заключения по обвинению в шпионаже хотел посетить "ЧВК Вагнер Центр", а также выставку "Художественный фронт". Хотя бы не желал здоровья и не выказывал уважения.



Запрос от Эвана Гершковича / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

А вот Алеся Милорадович из Le Figaro и удачи Пригожину желала, и обещала, что журналист Алан Барлуэ сделает интервью с ним в стиле "теплой ванны", будет согласовывать каждое слово в материале, а также выполнит все условия для получения интервью.



Мощное независимое Le Figaro / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Журналистка Radio France Internationale – французского аналога Deutsche Welle, BBC World Service и "Голоса Америки" Анисса Эль Жабри, по словам переводчицы радиостанции, имеет аккредитацию в "ДНР", а также "освещала победу в Мариуполе".



Зачем корреспонденты национального французского медиа нарушают украинские законы и называют оккупацию Мариуполя "победой"? / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Анна Нива из еще одного французского издания Le Point не "освещала победу в Мариуполе", однако признала, что каталась по оккупированным территориям, имеет аккредитацию в российском МИД, а также сослалась в письме на общего с Пригожиным знакомого Дмитрия Разумова (вероятно, речь идет о генеральном директоре группы компаний ОНЭКСИМ, принадлежащих российскому олигарху Михаилу Прохорову).



Анна Нива очень хотела рассказать французской публике о роли вагнеровцев в российском обществе / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Почему самые влиятельные мировые медиа с огромными аудиториями отправляли писать о российско-украинской войне лиц, которые либо сами были "бывшими" россиянами, либо нанимали в команду водителей/переводчиков/организаторов-откровенных рашистов? Какой глубины аналитику они могут выдать на-гора, и какие нарративы проталкивать своим читателям? Вопросы, конечно, риторические. Впрочем, исследования общения западных журналистов с представителями террористической компании Евгения Пригожина проливают свет на то, почему в различных изданиях выходят статьи с лейтмотивами: "Россия не может проиграть" или "Кремль использует ядерное оружие, если Запад не откажется от ...".

И вообще трудно понять логику работников СМИ, которые до сих пор пытаются "посмотреть на проблему с другой стороны". Ни один пресловутый стандарт BBC не говорит о необходимости выражать уважение человеку, чьи руки по локоть в крови гражданских людей. Более того, нигде не сказано, что журналисты должны давать слово террористам и оккупантам.

Однако работники The Wall Street Journal даже после официального признания ЧВК "Вагнера" транснациональной криминальной группировкой, все равно спрашивали у Пригожина, что он думает по этому поводу. Интересно, не посылали ли американские журналисты письма бен Ладену с просьбой сформулировать его позицию относительно американской политики и теракта 11 сентября?



На какой ответ рассчитывали журналисты WSJ / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

В этом контексте вообще не удивительно, что в статьях иностранных медиа часто появляются максимально нелепые данные со ссылкой на "источники в Кремле" или каких-то неназванных высокопоставленных чиновников в российской армии.

Например, когда в одном из комментариев для Freiland Magazine Пригожин ляпнул, что был на похоронах Сильвио Берлускони, итальянцы из Corriere della Sera мгновенно начали расспрашивать, была ли это личная инициатива путинского убийцы или его кто-то приглашал. Несмотря на абсолютную очевидность того факта, что подсанкционный деятель физически не мог оказаться в Милане.

Серьезно? / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Еще эпичнее подошла к своей работе "американка" Татьяна Лукьянова, представляя издание Semafor. На вопрос о присутствии афганских наемников в группе "Вагнера" Пригожин поиздевался над ней ответом: "Сейчас действует артиллерийское подразделение, которое в свое время было обучено работать на американских артиллерийских системах, гаубицах М-777, плюс работает с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и так далее – то, что нам удается выкупить у украинских подразделений, или трофейных".

В следующем письме Лукьянова на полном серьезе спрашивала, действительно ли вагнеровцы сотрудничают с ВСУ по закупкам западного вооружения, а также интересовалась, как устроен этот несуществующий процесс, и расспрашивала, кто посредники со стороны Украины.



Как можно воспринимать ответы патологического лжеца и убийцы настолько буквально? / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Невероятная низость и никчемность ООН проявилась и здесь

Впрочем, если журналисты или работники редакций иногда сознательно или "в темную" работают в пользу России, они хотя бы не занимают никаких официальных должностей. В отличие от представителей главного комиссара ООН по правам человека.

Только представьте себе, официальное письмо с информацией о совершении Пригожиным и вагнеровцами военных преступлений начинается с фразы "имею честь".



Дипломатия дипломатией, но надо же и совесть иметь / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Документ, который прислали Пригожину члены Рабочей группы по использованию наемников как средство нарушения прав человека и препятствования осуществлению права народов на самоопределение, рабочей группы по насильственному или принудительному исчезновению, специального докладчика по внесудебным или произвольным казням и специального докладчика по вопросам современных форм рабства, содержит несколько страниц описаний совершенных группой "Вагнера" военных преступлений.

Тем не менее и сам файл начинается с обращения "имеем честь обратиться к вам", а заканчивается "с уважением". Цинизм высшей пробы.



Письмо Пригожину от работников ООН, исследовавших его преступления / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Тысячи зэков обменяли жизнь на фейковую медальку

Как ни странно, однако с начала 2023 года основная деятельность пригожинской пресс-службы заключалась не в том, чтобы общаться с прессой. Буквально с 1 января на почту "Конкорда" начинают тысячами поступать письма с однообразным содержанием.

Это семьи погибших под Бахмутом зеков начали искать своих сыновей, мужей и отцов.



Запросы относительно родственников поступали на почту вагнеровцев непрерывно / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Конечно, в первую очередь абсолютное большинство искателей интересовало не то, жив ли наемник. Их волновали выплаты.



Вагнеровец исчез после пребывания в госпитале, но тетю беспокоит совсем не это / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Появлялись и случаи, когда родные "обнуленных" преступников просили прислать им рапорт командира о гибели наемника. Обычно в таких случаях они получали документ, в котором описывали последний бой оккупанта. При этом он обязательно должен был "героически забросать гранатами 20 военных НАТО" или "уничтожить 4 бойцов ВСУ броском ножа", а затем погибнуть от плотного артиллерийского огня.

Было и много писем от зэков, которые чудом выжили в мясорубке, получили тяжелые ранения, но остались без обещанных Пригожиным сотен тысяч рублей.



Выплаты закончились (с) / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

В общем сообщений с просьбами помочь найти погибшего, узнать об обстоятельствах смерти или объяснить отсутствие выплат на почту пресс-службы "Конкорда" поступило более 7 тысяч. Поток был такой, что вагнеровцам пришлось создать отдельную почту для обслуживания родственников давно забытых всеми лиц.

Все путинско-пригожинские рассказы о том, что "каждого солдата будут навеки помнить" являются сплошным абсурдом, поскольку ни наемники, ни зэки, ни контрактники вообще не нужны своей родине после смерти или момента, когда не могут дальше воевать. Максимум, на что могли рассчитывать вагнеровцы, – это передача родителям неофициальной награды в виде медальки "Бахмутская мясорубка", а также пару флагов на могиле. И то при условии, если товарищи по оружию заберут тело штурмовика.

Как пример, случай, произошедший на Ямале с 25-летним наемником Виктором Ульяненко. Его многодетные родители были вынуждены сначала везти домой гроб с сыном на собственной машине в течение 5 часов, а затем – нести гроб с сыном на руках 3 километра в 40-градусный мороз. Такие вот почести "герою".



Зато весь путь звучал гимн "Вагнера" / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Так же Россия "забила" и на майора, заместителя командира отряда "Шторм" 72 бригады, Александра Приказчикова, который в начале бунта Пригожина попал в плен вагнеровцев вместе со своим руководителем Романом Веневитиным. После провала мятежа Приказчиков пропал без вести, а его жене никто из военного командования никакой информации о муже не предоставил. Поэтому родственница военного преступника писала его похитителям с просьбой предоставить хоть какие-то данные.



Нет больше офицеров / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Случаев, когда родственники не получали ни копейки компенсации за погибшего вагнеровца, было также немало. Хотя в ЧВК действительно платили наемникам большие деньги, хоть иногда и выполняли обязательства по окончанию контрактов, обман жадных до денег убийц и их ближайших родственников в группе "Вагнера" был нормой.



Отсутствие выплат за смерть мужа – худший кошмар любой российской жены / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Тем не менее на почту "Конкорда" постоянно поступали и заявки с просьбой взять их в "музыканты". Иногда такие просьбы присылали матери осужденных.



Белая "Лада" сама себя не купит / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Просили приобщить к группе "Вагнера" и родственники осужденных генералов, и родители подростков.

Пожалуй, единственное "адекватное" письмо от родственников погибших оккупантов поступило вагнеровцам от Динары Сатановой 11 июля 2023 года, уже после смерти Пригожина. Перебрасывая это сообщение между работниками, представители ЧВК отмечали, что подобные жалобы могут участиться. В самом же письме, которое якобы было коллективным, говорилось о том, что родственники приобщенных к "проекту "К" в курсе всего, что происходило с их сыновьями, братьями и мужьями: тотальное "обнуление", не оказание медицинской помощи и тому подобное. Кроме того, авторы выражали свое возмущение тем, что вербовали в отряды "Вагнера" мужчин в возрасте до 22 лет. Конечно, ни слова об осуждении самой войны члены семей оккупантов не высказывали.



Об отношении вагнеровцев к своему личному составу всей России было известно / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Попалось в дампе почты "Конкорда" и письмо от гражданских жителей разрушенного Бахмута. В нем мужчина, по имени Владимир, почему-то благодарил наемников за эвакуацию его с тяжелобольным отцом из города. О том, что никакой выезд из охваченного войной населенного пункта им не понадобился, если бы российские оккупанты не пришли на украинскую землю, автор сообщения почему-то не упомянул. Однако он пожаловался Пригожину на то, что "спасатели" забрали у них все документы, телефоны и деньги, оставив на произвол судьбы в чужом Шахтерске.



"Спасение" от россиян выглядит именно так / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Украина не забудет никого

Сейчас Россия фактически списала всех, кто был причастен к одной из крупнейших кремлевских полулегальных группировок. Костяк наемников из группы "Вагнера" в основном распределился между подразделениями кадыровцев и группировкой "Африканский корпус" под кураторством Юнус-Бека Евкурова. Лишь небольшая часть "музыкантов" продолжают свою кровавую работу по старым контрактам Пригожина в Мали, Судане, ЦАР, Венесуэле и т.д. Кроме того, немалое (но не значительное в общем контексте) количество зэков, которые присоединялись к группировке вагнеровцев среди первых, оказались на свободе в России. Они насилуют, убивают и грабят, имея практически полную защиту от уголовных преследований.



Типичное поведение "героев СВО" в России / Скриншот с почты ГК "Конкорд"

Впрочем, поскольку все участники вторжения на нашу землю являются военными преступниками, а вагнеровцы вообще – отдельной кастой среди оккупантов, украинские спецслужбы будут преследовать их до конца жизни. В Судане или в Мали, на временно оккупированных территориях или на Курщине, а также в Москве, Санкт-Петербурге и в российских глубинках. Особенно с учетом того, что благодаря многолетней агентурной работе, а также работе хактивистов, Киеву известны персональные данные каждого, кто так или иначе был связан с пригожинской группировкой.