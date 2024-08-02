Обмен состоялся 1 августа 2024 года. Эван Гершкович перед обменом должен был заполнить форму.

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Что попросил Гершкович

Перед освобождением в рамках большого обмена пленными Гершкович должен был официально попросить президента о помиловании. В этой форме Гершкович спросил, не рассмотрит ли российский президент возможность дать интервью,

– написали журналисты.

Информацию об ответе Кремля они не предоставили.

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Кстати, Эвана Гершковича в России задержали 30 марта 2023 года в российском Екатеринбурге. Российское ФСБ заявило, что американский журналист якобы "собирал сведения о предприятии российского ВПК".

Уже 19 июля 2024 года Свердловский областной суд России приговорил журналиста к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима по делу о "шпионаже".

Российская прокуратура заявляла, что Гершкович якобы собирал информацию о российском оборонном подрядчике "Уралвагонзавод" по поручению ЦРУ, хотя на самом деле – он работал корреспондентом газеты.

Обратите внимание! Во время обмена США вернули также бывшего морпеха Пола Уилана, журналистку "Радио Свобода" Алсу Курмашеву, российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзу.