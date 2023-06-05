Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, вероятнее всего, аналогичные конфликты между вагнеровцами и российской армией часто встречаются на фронте. Но это не всегда всплывает в информационном пространстве.

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Российская армия ненавидит вагнеровцев

Как отметил Свитан, очевидно, что российские военные часто не понимают, почему определенное количество военной техники, значительная часть снарядов должна отходить в ЧВК "Вагнер". Возможно, там тоже есть разница в зарплате. Это вызывает зависть и ненависть.

Также сами вагнеровцы создают проблемы для оккупантов. Они буквально уничтожили Бахмут, а теперь предлагают российской армии там обороняться.

Группировка Пригожина затянула российскою армию в Бахмут. Сначала вагнеровцы уничтожили его, а затем забросили туда российскую армию и ушли. Бахмут не имеет стратегического значения для них. А сейчас вообще стал опасен, потому что украинские военные находятся на высотах,

– заметил Свитан.

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По мнению Свитана, такие конфликты между российскими кадровыми военными и вагнеровцами еще долго будут продолжаться "на болотах". Каждый будет вспоминать, кто что кому плохого сделал.

Конфликтов таковых будет еще много. Будут по России кататься еще лет десять и бегать друг за другом, вспоминая, кто кого подставил. Сколько у кого погибло людей. И кто что вообще потерял,

– заметил Свитан.

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