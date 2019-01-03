Цифровая утопия и антиутопия: как китайские роботы могут уничтожить человечество

Одной из самых важных новостей уходящего года, на мой взгляд, стал запуск в США проекта Caselaw Access Project или CAP. Фактически, это первый шаг в деле создания идеального робота-судьи. Специалисты Гарвардского университета создали самообучаемыйся искусственный интеллект, способный вести анализ судебных процессов. В него загрузили документы более шести миллионов самых разных судебных дел.

Цифровая утопия

Робот все эти дела, так сказать, съест, обдумает и познает истину. Благодаря такому объему информации, CAP может за одну секунду изучить материалы любого нового дела, принять во внимания абсолютно все его обстоятельства и тут же вынести идеально справедливый вердикт.

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При этом робот будет учитывать самые мелкие детали, которые могут влиять на установление истины. Ну, например, время суток и уровень освещения в комнате, где произошло убийство. Или наступающий день рождения дочери подозреваемого. Или уголовное прошлое родственников свидетеля. Или что-то еще, что человеческий судья мог бы упустить. Робот будет знать и учитывать абсолютно все – запись с любой камеры видеонаблюдения и любую транзакцию по кредитной карточке.

Я думаю, со временем к нему прикрутят самые разные датчики, которые позволят определять, врет ли человек, давая показания. Обмануть эту машину будет невозможно. Надавить на такого судью, подкупить его или запугать – тоже никак не выйдет.

Никаких различий в статусе участников процесса не делает. Он – робот! Для него все люди абсолютно одинаковы. Никакой расовой, национальной, гендерной или религиозной дискриминации. Решения будут настолько справедливы, насколько это вообще возможно.



Робот-судья сможет вынести идеально справедливый вердикт

Если вы думаете, что это фантастика, то нет. Во вспомогательном режиме, как консультант, эта система начнет работать в ближайшее время. А лет через пять-десять он сможет заменить собой судей.

Более того, я думаю, что через какое-то время судья-человек будет казаться странной и очень ненадежной экзотикой. Сейчас, например, никому не придет в голову отправиться в соседний город на лошадях, хотя в принципе это возможно. Но машина, поезд или самолет намного быстрее, надежнее и удобнее.

Итак, что мы получим: идеально честного и неподкупного судью, который знает абсолютно всё, и принимает решения, учитывая мельчайшие детали и обстоятельства дела. Справедливость с большой буквы "С".

Для тех, кто не нарушает законов, звучит совсем неплохо... Или нет? Смотрите: Появление подобной системы в демократическом обществе, там, где власть подотчетна людям, кажется довольно разумным. В какой-нибудь Дании, например, если даже кто-то попытается переписать программу, всем сразу это станет очевидно – смухлевать не получится.

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Но вот в странах с авторитарными режимами такие роботы моментально превратятся в цепных псов режима. Они будут выполнять задачу по поиску и уничтожению любого инакомыслия. Причем и в этом случае спрятаться от них не выйдет.

Китайская дистопия

Государственная система, в которой каждый шаг и даже каждая мысль любого человека находятся под постоянным контролем спецслужб, хорошо описана в романе Джорджа Оруэлла "1984". Это произведение считается классикой жанра, но раньше подпадало под определение "фантастика". Просто технически реализовать ту вселенную было очень сложно, а установить камеры наблюдения абсолютно везде казалось невозможным.

Но – "мы рождены, чтоб Кафку сделать былью". Точнее, не Кафку, а Оруэлла, и не мы, а китайцы, но сути дела это не меняет. Общество, описанное в "1984", уже никакая не фантастика. Для десятков миллионов людей это стало реальностью.

В Синцзян-уйгурском автономном районе Китая сначала тайно, а теперь уже и открыто работает система тотального контроля над местным населением. Этнически эти люди – не китайцы, они – уйгуры. Это очень многочисленный тюркский народ, который издавна живет в области Восточный Туркестан. Внешне они на китайцев не похожи, язык у них другой, да и религия своя. Они – мусульмане.

Из-за всех этих отличий там время от времени появляются движения, выступающие за самостоятельность региона. Некоторые из них даже говорят о независимости. Именно на непокорных уйгурах Китай и решил испытать своих роботов. Цель проста – извести их как народ, превратить в обычных китайцев, ничем не отличающихся от всех других.



Синцзян-уйгурский автономный район Китая

Разного рода датчики, камеры, системы распознавания лиц и тому подобные штуки установлены там буквально повсюду. Государство мониторит то, что уйгуры покупают, что едят, пьют, с кем встречаются, о чем говорят, что ищут в интернете, какое кино смотрят и какими болезнями болеют.

У каждого человека есть своя отдельная электронная папка, в которую вносятся все данные о нем или о ней. Каждое движение, каждое действие или бездействие человека несет последствия. Если человек делает что-то полезное с точки зрения Пекина, ему начисляются социальные баллы.

Ну, например, он активно изучает китайский язык, покупает книги на китайском, смотрит передачи о Компартии Китая, хвалит ее в личных разговорах. Ему выставляют плюсики. Благодаря этому он может получить бесплатное обслуживание в поликлинике, повышение по службе или место в детском саду для ребенка. Есди же уйгур говорит на родном языке, если он не хвалит Компартию, встречается с подозрительными людьми и главное – ходит в мечеть – ему выставляют негативные оценки.

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Из-за этих оценок человек сначала теряет свободу перемещения, ему не продают билеты на самолеты и поезда, потом запрещают посещение хороших больниц, потом начинают мешать жить его детям. В финале уйгуры попадают в концлагеря.

Это отдельная большая тема. Ранее Китай вообще не признавал их существования, но сейчас уже перестал стесняться. Они не просто есть, там сидят сотни тысяч, если не миллионы людей, заподозренных в нелояльности. В этих концлагерях (формально это лагеря трудового перевоспитания) людей заставляют работать, им промывают мозги пропагандой, пытают их и, видимо, даже ставят на них опыты, включая медицинские.

Система искусственного интеллекта, натренированная на поиск врагов государства, исправно поставляет властям человеческий материал для этих лагерей и этих опытов. Фактически, роботов используют для охоты на людей.

И вот тут надо упомянуть еще одну очень интересную китайскую новость этого года. Там впервые создали генно-модифицированных людей. В очень упрощенном виде: двое девочек-близнецов родились с встроенным иммунитетом от заражения вирусом иммунодефицита.

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Китайцы начали вмешиваться в геном человека, тем самым играя в Бога. Я уверен, что благодаря своим опытам, они очень быстро продвинутся в этой технологии. Через пару десятилетий они смогут создавать идеальных людей.



В Китае создали генно-модифицированых людей

Как в фильме "Гаттака", это будут невероятно умные, смелые, работящие, красивые, здоровые и развитые люди, способные прожить 150 лет без насморка и заработать по несколько нобелевских премий. Многие, думаю, были бы не против предоставить такое будущее своим детям. Но за все надо платить. И тут расплатой будет повиновение.

Китайские власти наверняка попробуют убрать из генома этих идеальных людей любую склонность к протесту, к бунту или просто неповиновению. Это будут лучшие рабы в истории - прекрасные, умные, чуждые лени и недовольству. Полностью несвободные и постоянно счастливые. Ну а если среди них все-таки появится кто-то недовольный или требующий изменений, то этого человека тут же вычислит система искусственного интеллекта и отправит его в Гулаг.

Вот таким, я думаю, станет наше будущее. С одной стороны - немногочисленные обычные люди, живущие под присмотром справедливых роботов на коллективном Западе. С другой - миллиарды идеальных жителей несвободных стран, готовых выполнить любое поручение своей партии и правительства.