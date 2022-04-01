Заседание провели в онлайн-режиме. На внеочередных выборах в парламент Божков был следующим в избирательном списке партии "Слуга народа" – №141.

К теме Рада уволила Лещенко и назначила Сольского главой Минагрополитики

Напомним, что Верховная Рада 24 марта поддержала отставку Романа Лещенко с должности министра аграрной политики. За назначение Сольского проголосовали 294 избранника.

До этого политик возглавлял комитет аграрной политики в парламенте.

Кто такой Александр Божков

Ранее Божков работал в телевизионной и развлекательной сфере. Он являлся исполнительным продюсером "Квартал 95". Также занимал должность исполнительного продюсера Первого автомобильного канала и продюсировал проекты на ТРК Украина.

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