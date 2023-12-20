SHELEST Hutir – это новый проект доходной недвижимости для частных инвесторов под Вышгородом, в который инвестирует SHELEST и Concorde Capital. Мы привлекаем партнеров, которые бок о бок с нами создадут бизнес для развития экономики и место для отдыха украинцев,

– рассказал во время презентации генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

Концепция SHELEST Hutir подразумевает сочетание объекта доходной недвижимости и современной дачи. То есть инвестор может купить дом для отдыха и проводить в нем отпуска или выходные, а остальное время получать пассивный доход от сдачи своей собственности в аренду. Управление недвижимостью, а именно поиск арендаторов, уход, уборка, ремонт и охрана осуществляет SHELEST.

Проект предусматривает 88 таунхаусов, расположенных в сосновом лесу на берегу залива Днепра рядом с загородным гостинично-ресторанным комплексом. SHELEST Hotel.

Площадь домов варьируется от 75 до 150 квадратных метров, при этом инвестор получает полное право собственности на дом и землю под собственным юнитом застройки.

"По нашим прогнозам стоимость квадратного метра застройки и земли возле Киевского водохранилища вырастет по меньшей мере на 30% к 2025 году, именно поэтому сейчас есть возможность комфортного входа в проект для получения максимальной выгоды", - отметил Игорь Мазепа.

По словам инвестбанкира, среднегодовая доходность проекта будет составлять 9%, а это значит, что годовая прибыль может составить около 1,3 миллиона гривен в год.

