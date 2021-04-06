Не надо недооценивать психологическое состояние больных COVID-19. Возможность прояснить ситуацию и адекватно сориентировать пациента действует не хуже мощных лекарств. Далее читайте на украинском.

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Відчергував декілька надважких чергувань за останній час. Складно. Навантаження доводить медиків до відчаю. Дуже багато поступлень. Всі, хто надходить – дійсно важкі: кисневі або ті, кого довго лихоманить. Лікарня заповнена вщент. Місця вільні з'являються лише після виписки тих, хто одужав.

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Звісно, що основний контингент – люди з хронічними захворюваннями та з коронавірусом. Але є й виключення. Відносно молоді та без виражених супутніх патологій.

Що перше впадє в очі?

Пацієнти поступають розгублені, втомлені. Не знають як лікуватися, у кого, кому вірити. Відчай, страх та невизначеність спіткали пацієнтів бігати та шукати допомоги звідусіль. Або займатись самолікуванням.

Однозначно, що багатьох надходжень можна було б уникнути, якби амбулаторна допомога надавалась повноцінно та якісно.

Я не ставлю за мету критикувати без розбору всіх і кожного. Є прекрасні сімейні лікарі, які чудово орієнтуються в тактиці ведення хворих на коронавірус. І не роблять терапевтичних помилок. Проте не всі випадки лікуються вдома. Вірус з особливостями, несподівані реакції нашого організму на COVID-19 вражають. Дуже багато залежить від стану організму хворого та його супутніх захворювань. Буває, що пацієнти, навіть при абсолютно чіткому веденні, все одно погіршуються та мають продовжувати лікування вже в стаціонарі. Хоча, це лише певна частка. Більшість одужують без проблем з мінімальним медикаментозним втручанням.

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Що головне?

Дуже багато госпіталізацій можна було б уникнути.

Рік епідемії, рік досвіду та знань – і все одно приходиться з сумом констатувати – дуже багато помилок. Дистанційне лікування малоефективне. Ми про це вже говорили, наголошували та виносили як тотальну проблему багато місяців назад. Якщо лікар не буде мати змоги бачити хворого, неминуче будуть робитися помилки.

Як оцінити стан хворого телефоном?

Як попередити та вчасно побачити погіршення стану свого пацієнта? Як можна дотримуватись індивідуального підходу до кожного без повноцінного обстеження?

Дуже проста ілюстрація нашого сьогодення: людина, яка захворіла починає нервувати, переживати та накручувати себе на рівному місці. Суперечливої інформації занадто багато і починаються ці хаотичні рухи: нікому не потрібне КТ, купа зайвих несвоєчасних аналізів. Антибіотики на вірусну інфекцію, гормони. Все на контрасті: хтось аж труситься на рівному місці. Інший поступово погіршується і навіть цього не усвідомлює. Багато бачу прикладів, коли люди просто кинуті на примхи долі.

А було б достатньо спокійно поговорити з лікарем під час огляду. Важливо отримати компетентні рекомендації, щоб правильно розуміти напрямок руху, заспокоїтись і відчути, що ти не кинутий та нікому не непотрібний. Навіть, якщо лікар при повторному огляді побачить погіршення, він швидко зорієнтується і направить на лікування в госпіталь. В цьому немає нічого страшного. Саме для важких пацієнтів і є лікарні. Своєчасне лікування дуже ефективне.

І важливий нюанс – попри медичну складову, лікар проводить надважливу психологічну роботу. Не треба недооцінювати психологічний стан хворих на COVID-19. Можливість прояснити ситуацію та адекватно зорієнтувати пацієнта діє не гірше за потужні ліки. Це зменшує напругу непотрібних емоцій та раціоналізує лікувальний процес.

А що в наших реаліях?

Затурканий, виснажений нескінченними дзвінками лікар дуже часто вже нічого не розуміє, шаблонно призначає лікування всім підряд. Одному допомагає, іншим ні... Ось так, неефективність організації процесу на амбулаторному етапі створює проблеми та перенавантаження стаціонарів.

Тим більше, що сімейні лікарі не отримують надбавок за хворих на коронавірус. Це, відверто, шокує. Як можна вимагати від медиків ризикувати своїм здоров'ям навіть без логічної фінансової компенсації.

Порочне коло замкнуте – сімейним лікарям не оплачують шкідливість праці, бо вони не бачать хворих. А сімейні лікарі не приймають хворих, бо їм додатково не оплачують роботу з COVID-19.

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Що робити?

Без оптимізації амбулаторної допомоги населенню розмови про ефективне подолання епідемії – пусті балачки. Є різні думки, але, на мій погляд, треба реорганізовувати дистанційне лікування. Цей шлях вже проходили в першу хвилю, проходимо з дуже неприємним присмаком і зараз. Буде змога у лікаря бачити пацієнта, буде толк та ефект лікування дома. Ковідні поліклініки на допомогу ковідним госпіталям? Здається, така єдина злагоджена система працювала б дуже ефективно.

Ну і звісно – треба загалом підіймати престиж медичного працівника. В такому навантажені та умовах стає все менше охочих працювати.

Найцінніше – здоров'я – можна довірити лише в досвідчені та надійні руки (точніше, голови). Без розв'язання цього питання будемо й далі втрачати цінні кадри та шкодити своєму здоров'ю самолікуванням…