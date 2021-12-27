Об отмене сообщило правительство Таиланда. Решения принимали столичная администрация Бангкока и правительственные учреждения.
К теме Новый год в Карпатах: сколько будет стоить аренда жилья в праздничный сезон
"С сожалением объявляем об отмене мероприятий по празднованию Нового года, которые проводятся в 50 районах, в том числе церемоний молитв и песнопений", – говорится в заявлении правительства.
В то же время, празднование не запретили частному сектору. Что важно, все должно происходить при соблюдении строгих карантинных ограничений.
COVID-19 в Таиланде: что известно
- Число зарегистрированных в стране больных COVID-19 уже достигло 2 212 407.
- За время пандемии от осложнений COVID-19 умерли 21 598 человек.
- В то же время выздоровели – 2 156 373.
Усилят ли карантин на Новый год в Украине
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что дополнительные ограничения на Новый год вводить не планируют. Однако все изменения будут зависеть от эпидемической ситуации.
Интересно – сколько потратили на Новый год в разных городах Украины: смотрите видео