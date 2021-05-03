Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Две трети украинцев считают, что не заражались коронавирусом.

Опрос проводили с 13 по 15 апреля 2021 года. Всего опросили 2001 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме Крыма.

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Результаты опроса

Среди опрошенных 65% ответили, что не болели коронавирусом. При этом 29% респондентов сообщили, что уже переболели. Из них только 17% испытывали симптомы COVID-19, а 12% тестировали.



"Болели ли вы коронавирусом?" – ответы украинцев / график КМИС

Сколько украинцев переболели на самом деле

По состоянию на 3 мая 2021 года, с начала пандемии COVID-19 в Украине обнаружили 2 085 938 случаев заражений. По данным опроса КМИС, коронавирусом могли переболеть уже 4,4 миллиона украинцев.

Это означает, что в Украине больных минимум вдвое больше, чем по официальной статистике,

– заявил гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

Там отметили, что в 2 миллиона официальной статистики входят и люди в возрасте до 18 лет. Также если часть тех, кто считает, что у них был COVID-19, не делали тесты, но были правы, тогда больных может быть и втрое больше, чем по официальной статистике.