Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге отметил, что обновление уже загрузили в PlayMarket, AppStore. Единственное, что осталось – дождаться подтверждения.

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Какие возможности дает COVID-сертификат

Получить документ могут те украинцы, которые прошли через 2 дозы вакцинации. Сгенерировав документ в приложении Дія, им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.

Как правильно загрузить сертификат

Приложение Дія должно быть с последними обновлениями.

В приложении нужно выбрать "Услуги" и затем "Получить сертификат".

С помощью электронной подписи надо подтвердить передачу данных из электронной системы здравоохранения в Дію.

Последний шаг – сертификат появляется на смартфоне.

У Минцифры обещают, что процедура займет несколько минут.

Сколько времени будет действовать сертификат? Сроки действия прописали согласно международным требованиям. Так, в большинстве стран документ будет действовать в течение 180 дней. Срок будут отсчитывать со времени генерации сертификата.

Украина также признала сертификаты других стран ЕС

Следует заметить, что Украина также признает сертификаты других стран ЕС. Также в перечне и документы тех стран, которые присоединились к инициативе Digital COVID Certificate. Это позволит украинским пограничникам свободно принимать граждан других стран. Для этого будут проверять их паспорта вакцинации.

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Обратите внимание! В Украине будут действовать сразу два COVID-сертификата – внешний и внутренний. Внутренний разработали в случае ужесточения карантинных ограничений в Украине.

Чем отличаются внешний и внутренний сертификаты

Как сообщил глава Минцифры, во внутреннем будет указана фамилия и имя, даты прививок, а также будет фото. В международном ф отографии не будет, однако данных станет больше. Информация будет указана на английском: о человеке, о датах вакцинации и названии препарата, о том, кто сгенерировал сертификат, а также частично данные загранпаспорта.