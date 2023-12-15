Это уже четвёртый фильм из цикла "СБУ. Спецоперации победы". В нем показано, как медики Центра специальных операций "А" СБУ спасают жизнь украинским защитникам в самых горячих точках.

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Как в СБУ появились боевые медики

Это настоящие спецназовцы. Они выполняют свои задачи в непосредственной близости от линии соприкосновения. В 10 – 15 километрах от линии фронта они проводят сложные хирургические вмешательства и возвращают с того света наших побратимов. Это – врачи от Бога,

– так характеризует работу боевых медиков глава СБУ Василий Малюк.

Члены подразделения спасли жизнь сотен раненых защитников Украины. Военнослужащие ЦСО "А" СБУ воюют с 2014 года. Начало полномасштабного вторжения поставило перед ними необходимость усилить медицинское направление. Подразделение решили создать по образцу медицинских корпусов лучших армий мира, в том числе США, Франции, Германии. Теперь же эти страны учатся у нас, ведь у Украины больше практического опыта на поле боя, говорит Василий Малюк.

Операции под свист ракет

Конечно, боевые медики Службы безопасности спасают не только воинов Центра специальных операций "А" СБУ. Они помогают всем представителям сил обороны, которым необходима неотложная медицинская помощь.

Преимущество медиков – в их мобильности. Они фактически несут операционную в нескольких рюкзаках, поэтому могут быстро развернуть ее неподалеку от линии столкновения. Таким образом, раненого не надо нести далеко или тем более везти. Поэтому хирургические команды держат как можно ближе к району проведения спецопераций.

Каждый из членов хирургической команды несет в рюкзаке от 25 до 35 килограммов плюс на нас еще всех идет отдельно контейнер с запасом крови,

– делится один из медиков.

Они говорят, что стремятся приблизить медицину к больному настолько близко, насколько это возможно. Для этого изучают передовой мировой опыт военной медицины. А еще проходят разнообразную подготовку, которая, казалось бы, не имеет ничего общего с врачебным делом – это специальная альпинистская подготовка, специальная инженерная подготовка, водолазная и воздушно-десантная подготовка.

Информация о перемещении этих людей засекречена, чтобы враг не знал, где Украина будет проводить спецоперации.

К сожалению, ни разу боевым медикам СБУ не приходилось работать в безопасных условиях. Хотя, конечно, хотелось бы работать в хорошем отделении реанимации, но они спасают жизнь в сарае, кузове, подвале. И творят чудеса.

Я был на кузове машины, там, где стояла занитная установка. У меня уже ноги были полностью раздроблены, и с этим ранением я сам не мог вылезти из этого кузова. Огонь уже добирался до меня, рядом лежал наш боекомплект, и я уже был готов умереть,

– говорит один из бойцов, в которого россияне выстрелили из противотанковой ракеты.

И все же его спасли – боевые медики СБУ потушили огонь и смогли помочь парню.

Важно! Эту историю и историю об удивительной и сверхсложной операции на сердце почти на линии фронта смотрите по ссылке в фильме о боевых медиках Службы безопасности Украины.