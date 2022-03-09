Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он призвал Германию предоставить Украине больше оружия.

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Он отметил, что благодарен за помощь и ряд сложных, "хоть и трагически запоздалых" шагов, предпринятых Германией.

Но Путин не останавливается. Продолжают гибнуть невинные украинские мужчины, женщины и дети. Решений должно быть больше, но главное – они должны быть проактивными, немедленными. Услышьте наконец-то Украину и действуйте, пока мы не погибли, и Путин не пошел дальше,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что Украина нуждается в помощи, а именно во введении более жестких санкций против России, в частности:

отказ от российских энергоносителей;

отключение Сбербанка от SWIFT;

замораживание корреспондентских счетов русских банков и компаний;

запрет входа русских кораблей в европейские порты.

"Дайте больше оружия, чтобы мы могли себя защищать. Помогите нам защитить наше небо, способствуйте предоставлению нам боевых самолетов, предоставьте больше серьезного противотанкового, противовоздушного, противоракетного оружия", – призвал министр.

Министр также отметил, что Украина нуждается в постоянном публичном давлении на Россию со стороны партнеров.

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