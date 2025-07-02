Участники конференции поддержали духовного лидера тибетцев относительно преемственности. Про это пишет 24 Канал со ссылкой на AP и BBC.

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Далай-лама подчеркнул, что его преемник должен быть найден согласно многовековым тибетским религиозным обычаям. При этом он предостерег, что ни одна другая сторона, включая Китай, не имеет права вмешиваться в процесс признания преемника.

Тибетский духовный лидер отметил, что поиском и признанием его преемника будет заниматься созданный им в 2015 году фонд "Гаден Пходранг".

Китай в свою очередь настаивает, что следующего Далай-ламу должны искать только на территории КНР и только с согласованием центральной власти. Однако тибетские буддисты верят, что духовный лидер сам выбирает тело для перерождения.

Справка: По традиции, нового Далай-ламу ищут после смерти предыдущего. Этот процесс длится годами и начинается с распознавания ребенка по религиозным признакам, после чего его воспитывают как нового духовного лидера.

Как передают СМИ, с предложением реинкарнации к Далай-ламе обратились верующие из Тибета, Монголии, России, Китая и других стран.