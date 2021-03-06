Духовный лидер Тибета Далай-лама вакцинировался от коронавируса COVID-19. Ему ввели первую дозу препарата CoviShield, который ранее получила и Украина.

Процедуру вакцинации провели в субботу, 6 марта, в больнице индийского города Дхармсала, что на севере страны.

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Как все происходило

Стоит заметить, что после вакцинации 85-летний Далай-лама обратился к людям – он призвал всех проявить отвагу и следовать его примеру.

Для предотвращения серьезных проблем эта инъекция является очень, очень полезной,

– подчеркнул он.

После процедуры за духовным лидером еще 30 минут наблюдали медики. "Он захотел прийти в больницу как обычный человек, чтобы сделать прививку", – подчеркнули они.



Далай-лама вакцинировался от COVID-19 / Фото AP

Кто такой Далай-лама? Духовный лидер Тибета. Реинкарнацией прошлого Далай-ламы XIII в возрасте 2 лет был объявлен Тэнцзин Гьяцо. В 1989 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.

Что известно о препарате CoviShield