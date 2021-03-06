Далай-лама вакцинировался препаратом CoviShield: именно им прививают украинцев
Духовный лидер Тибета Далай-лама вакцинировался от коронавируса COVID-19. Ему ввели первую дозу препарата CoviShield, который ранее получила и Украина.
Источник:Аssoсiated Press
Процедуру вакцинации провели в субботу, 6 марта, в больнице индийского города Дхармсала, что на севере страны.
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Как все происходило
Стоит заметить, что после вакцинации 85-летний Далай-лама обратился к людям – он призвал всех проявить отвагу и следовать его примеру.
Для предотвращения серьезных проблем эта инъекция является очень, очень полезной,
– подчеркнул он.
После процедуры за духовным лидером еще 30 минут наблюдали медики. "Он захотел прийти в больницу как обычный человек, чтобы сделать прививку", – подчеркнули они.
Далай-лама вакцинировался от COVID-19 / Фото AP
Кто такой Далай-лама? Духовный лидер Тибета. Реинкарнацией прошлого Далай-ламы XIII в возрасте 2 лет был объявлен Тэнцзин Гьяцо. В 1989 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.
Что известно о препарате CoviShield
- Вакцина Covishield – индийского производства. Создают ее по лицензии Oxford-AstraZeneca, которую разработали в Великобритании.
- Производит препарат Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India). Заметим, что это – крупнейший в мире производитель вакцин.
- Интересно, что Covishield создана из ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе.
- Вакцину необходимо вводить дважды – с интервалом от 4 до 12 недель. Препарат можно хранить при температуре от 2°C до 8°C.
- По информации издания BBC, Институт сыворотки Индии сообщил, что Covishield уже прошла все необходимые этапы испытаний.
- В то же время группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network утверждает, что одобрение препарата якобы было поспешным.
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