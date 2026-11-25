О стратегическом значении переноса боевых действий на вражескую территорию 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула. Он подчеркнул, что сосредоточение внимания военно-политического руководства государства на дальнобойном оружии является абсолютно оправданным шагом.

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Ставка на баллистику и удары по стратегическим целям

Украинский оборонный сектор в настоящее время активно наращивает производство собственных дальнобойных средств поражения. Речь идет о крылатых ракетах "Фламинго", дронах-камикадзе большой дальности, а также отечественных баллистических ракетах FP7 и FP9.

Увеличение затрат России на поддержание агрессии является одним из самых надежных способов усилить влияние Украины за столом переговоров– отметил Дэвид Дептула.

Американский военный обратил внимание, что ключевую роль в войне играет именно баллистическое вооружение, потому что оно имеет большую дальность полета и способно нести значительно более тяжелые боеголовки. Это позволяет Силам обороны методично разрушать критически важные объекты государства-агрессора. Среди главных целей для украинских ударов он выделил российские нефтеперерабатывающие и распределительные предприятия, электростанции, а также центры обработки данных в пунктах командования вражеской армии.

Кроме того, американский генерал пояснял, что систематическое давление на логистику заставит Путина усомниться в способности продолжать войну на приемлемых для России условиях.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке о том, как остановить Путина: видео