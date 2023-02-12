Парамедик из Польши Дамиан Дуда рассказал историю нашумевшего видео со спасением украинского бойца, эвакуированного из Соледара с тяжелым ранением.

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Это было соревнование со временем и смертью: как парамедики эвакуировали раненого

Накануне сеть облетела видео, как польские парамедики эвакуируют из Соледара раненого в голову украинского солдата. Один из парамедиков, Дамиан Дуда, по дороге успокаивал его словами: "все будет хорошо, братец, будешь жить". Боец выжил, однако по дороге его шансы на жизнь стремительно падали.

Это не была обычная эвакуация, это было соревнование со временем и смертью. Нам его передали украинские минометчики. Раненый он истекал кровью и тяжело дышал, жизненные параметры постоянно падали. Я перевернул его на бок, чтобы он мог дышать. К счастью, мы успели его довезти, он выжил,

– рассказал Дамиан.

Справка. Дамиан Дуда – искусствовед из Варшавы, избравший путь парамедика. Он был в Сирии и Ираке, на фронт Украины ездил с 2014 года. Сейчас он эвакуирует раненых на Бахмутском направлении и поражен тем, как мужественны украинские защитники.

Фото эвакуации украинского бойца: смотрите видео



