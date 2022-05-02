Встреча была проведена в понедельник, 2 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Владимир Зеленский.

Актуально Первая из скандинавских стран: Дания возобновляет работу своего посольства в Киеве

Президент Украины поблагодарил Данию за поддержку нашего государства в это сложное время. Отдельно он выразил благодарность Йеппе Кофоду, лично посетившему Киев.

Дания понимает и поддерживает Украину, и мы это чувствуем. Спасибо за предметную встречу министру иностранных дел этой страны Йеппе Кофоду. Ценим, что в это нелегкое время вы рядом с нами,

– написал Зеленский.

Напомним, что Дания стала первой из скандинавских стран, которая возобновляет работу своего посольства в Киеве.

Зеленский встретился с Йеппе Кофодом, главой МИД Дании: смотрите видео

Йеппе Кофод посетил Украину: что об этом известно

Интересно, что глава МИД Дании во время своего визита прикрепил к своей одежде символ поддержки Дании Украины: два флага государств.



Йеппе Кофод посетил Украину / Скриншот по видео

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод также посетил Ирпень Киевской области. Мэр города Александр Маркушин показал официальному представителю государства, что после себя в городе оставил "русский мир".