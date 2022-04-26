Об этом 25 апреля рассказал министр энергетики Герман Галущенко. Он поблагодарил Данию.

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"Искренне спасибо первому донору Дании за то, что она ответила на призыв Украины оказать неотложную поддержку энергетическому сектору в эти трудные времена войны. Ежедневно украинские энергетики, несмотря на вражеские обстрелы, снова и снова возобновляют электросети и газоснабжение", – сказал Галущенко.

Для нужд Украинцев

Министр призвал международных партнеров присоединяться к Фонду, чтобы помочь как можно быстрее восстановить свет, тепло и воду для сотен украинцев. Артур Лорковски, являющийся директором секретариата Энергетического сообщества, отметил, что деньги будут как можно скорее передавать Украине.

Секретариат вместе с Министерством энергетики Украины будут работать быстро, чтобы все выплаченные взносы направлялись на удовлетворение насущных потребностей украинского энергетического сектора,

– рассказал Лорковски.

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