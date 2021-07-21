Об этом сообщил соучредитель Центра национальной устойчивости и развития, бывший глава Совета нацбезопасности и Минфина, а также кандидат на должность главы нового органа Александр Данилюк.

"Какой же сейчас план у власти? Он очень простой – провести Мельника, который в настоящее время является руководителем ГФС, – сказал Данилюк во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" на тему "БЭБ: очередной карательный монстр или ключ к развитию страны" в среду.

Он понятный, контролируемый, обеспечивает выполнение политических заказов Офиса (президента – 24 канал), именно он борется с мэром Киева Кличко и не видит никаких других проблем вокруг,

– добавил эксглава СНБО и Минфина.

Данилюк напомнил, что в конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит 9 человек – трое представителей от СНБО, столько же от Кабмина, еще трое – от Верховной Рады.

"Это политически зависимая конкурсная комиссия, там нет международных экспертов при отборе руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", – подчеркнул Данилюк.

Он также призвал бизнес активно включиться в этот процесс. При этом Александр Данилюк назвал 2 главных риска для нового органа – если его возглавит "контролируемый человек" и если другие правоохранительные органы продолжат дублировать полномочия по экономическим и финансовым преступлениям.

Если БЭБ возглавит контролируемый человек с коррумпированным прошлым, это будет приговор. Но худший сценарий – это когда такие структуры как СБУ и Нацполиция сохранят свои полномочия (по расследованию экономических преступлений-24 канал),

– сказал Данилюк.

Как сообщалось, заявки на участие в конкурсе на голову БЭБ подали 57 кандидатов, в том числе экс-министр финансов и экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, нынешний председатель ГФС Вадим Мельник и бывший и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. БЭБ должна заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование Государственная фискальная служба, которая уже находится в процессе ликвидации.