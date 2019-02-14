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      Данилюк напомнил кандидатам об обещаниях отменить мажоритарную систему выборов

      13 Читати новину українською
      Александр Данилюк
      Александр Данилюк

      Лидер гражданского движения "Спільна Справа" Александр Данилюк призвал кандидатов в Президенты Украины поддержать инициативу об отмене мажоритарной системы выборов.

      Данилюк напомнил, что некоторые из кандидатов именно это обещали на Майдане и даже подписывали соответствующее соглашение в парламенте, но до выполнения обещанного не дошло. Соответствующее обращение к кандидатам активист разместил на своей странице  в Facebook.

      "Значительная часть из вас является действующими лидерами парламентских партий, которые во время Революции Достоинства брали на себя публичный долг перед украинским народом отменить позорную коррупционную мажоритарную систему выборов в Украине. Позже вы подтвердили эту обязанность, подписав в Верховной Раде Украины коалиционное соглашение, согласно которому вы должны принять новый избирательный закон с пропорциональной системой и открытыми списками. Этого вами так и не было сделано, хотя никаких объективных препятствий этому не было. Сохраняя в Украине мажоритарную избирательную систему, вы фактически открываете возможности для российского реванша на парламентских выборах 2019 года. Вы создаете реваншистам предпосылки для массового подкупа, фальсификаций и других искажений народного волеизъявления.

      Сегодня каждый из вас идет на новые президентские выборы с новой программой. Однако, как можно верить вашим новым обещаниям, если до сих пор не выполнены те, которые давались вами на Майдане. Мы, граждане Украины, требуем от вас немедленно выполнить эти обещания, проголосовав за соответствующие изменения избирательного законодательства до 31 марта 2019 года. В противном случае, вы будете нести личную ответственность за российский реванш и очередную потерю украинской государственности", – считает активист.

      Александр Данилюк, один из лидеров Революции Достоинства, экс-советник министра обороны и глава Центра оборонных реформ. Зарегистрирован кандидатом в Президенты Украины под номером 22. С началом украинско-российской войны сосредоточился на национальной безопасности и обороне, а также на академическом исследовании и практическом противодействии российской гибридной агрессии. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне. Недавно Данилюк призвал граждан и полицию воздержаться от насилия накануне выборов, потому что угроза вмешательства россиян высока, как никогда.

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      Теги: Новости политики Александр Данилюк Мажоритарные выборы Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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