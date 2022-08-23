Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина знала о возможности полномасштабной войны с Россией и готовилась к ней, а народу ничего не говорили, чтобы не сеять панику. Это вызвало очень оживленную дискуссию в сети, ведь люди начали возмущаться, поскольку многие пострадали или оказались под оккупацией.

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Данилов о подготовке к войне и отсутствии предупреждений

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, ситуация касаемо предупреждения граждан о возможном вторжении "раздувается" специально. Украине уже 180 дней удается ломать планы россиян, но разговоры о подготовке к войне и предупреждении народа начались только сейчас.

14 февраля Данилов делал заявление о том, что планы россиян по полномасштабному нападению не наблюдаются, а уже через 10 дней враг начал войну. Впрочем, сам секретарь СНБО считает, что вспоминать это заявление не слишком корректно.

Речь тогда шла о том, что "мы на сегодняшний день" не видим угрозы вторжения. Вообще, что касается вторжения, сейчас эта ситуация начинает раздуваться.

– заявил Данилов.

Он также добавил, что с первого дня работы в своей должности готовился к войне, а сообщить точную дату нападения российских оккупантов не смог бы никто.

"А если бы 24 февраля война не началась, а началась бы 25? Кстати, помните, как нам обещали, что война начнется с 10 по 15 января? Обещали, что начнется в канун нового года? Таких сообщений было больше, чем достаточно", – подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, чиновники стран-партнеров прогнозировали быстрое падение Украины, фильтрационные лагеря и прекращение нашего существования как государства. Наши воины совершили подвиг, ставший сюрпризом не только для врага, но и для друзей.

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