Данилов рассказал о двойном гражданстве

Он подчеркнул, что в Украине есть конституционная норма по этому вопросу. Сейчас в украинском парламенте есть несколько законопроектов, которые касаются двойного гражданства.

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"Мы подняли этот вопрос, с ним надо разбираться. В Канаде, США, Казахстане, в большом количестве стран есть патриотически настроенные наши граждане, очевидно, что они должны иметь такую возможность", – пояснил секретарь СНБО.

В то же время, по словам Данилова, другой вопрос, должны ли люди, имеющие двойное гражданство, иметь допуск к государственной службе.

Мы должны как страна защищаться от этого. Это все нужно прописать, чтобы потом не было разночтений при использовании этого гражданства,

– резюмировал он.

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