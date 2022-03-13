Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Украина является одним из учредителей ООН. Организация не смогла защитить одного из учредителей, поэтому ее эффективность не слишком высока.

Читайте также Запад не должен исключать возможность ликвидации Путина, – экскомандующий британской армии

"Будет ли ООН – большой вопрос"

Алексей Данилов уверен, что Украина обязательно победит Россию, и тогда ООН может претерпеть существенные трансформации.

"После этой войны, в которой мы обязательно одержим победу, будет ли существовать ООН в том виде, в каком она на сегодняшний день существует – большой вопрос. Потому что наша страна является основателем ООН. И если ООН не может защитить страну-учредителя, что они вообще могут?", – сказал он.

Также секретарь СНБО не понимает, почему некоторые западные политики до сих пор боятся Путина.

Мне очень досадно, когда взрослые дяди поджимают хвост и смотрят в глаза этому диктатору и почему-то считают, что у него будет какая-то победа – это ложная позиция. Победа будет за нами, она будет 100%,

– подчеркнул Данилов.