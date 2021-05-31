Памятную доску разместили в общеобразовательной школе №7, где училась девушка. Чтобы почтить память погибшей, собрались учителя, ученики, родственники и жители города.

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"Сегодня Дарьи было бы уже 18. Но последний день рождения, который она успела отпраздновать в своей жизни – было ее 15-летие", – отметил Евгений Каплин.

Открытие мемориальной доски школьнице Дарье Каземировой / Фото Евгения Каплина

Что известно о гибели Дарьи Каземировой

15-летняя девушка погибла 28 мая 2018 года. Тогда 120-миллиметровая мина пророссийских боевиков влетела во двор дома, в котором находилась девушка.

Каплин вспомнил, что хорошо помнит этот день. Тогда он с коллегами из Торецка фактически сразу были на месте происшествия. "В момент попадания мины, Дарья находилась на приусадебном участке дома своей бабушки в Железном, на окраине Торецка. Мина упала в трех метрах от нее, не оставив шансов жить дальше...", – говорится в его сообщении.