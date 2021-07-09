Даша поделилась, что это первый день рождения, который она не празднует. Однако девушка уже нетерпеливо ждет момент, когда увидит своего малыша.

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Даша Квиткова не празднует день рождения

В инстаграм-сториз блогер рассказала подписчикам, что планировала праздновать 23-летие в компании друзей. Вечеринку хотели организовать в загородном доме Квитковой и Добрынина, в который они переехали на днях. Однако Даша находится на последних днях беременности и не хорошо чувствует себя для празднования. Поэтому все пришлось отменить.

Со вчерашней ночи меня мучают схватки. Болит и ноет все тело. Однако роды еще не начинаются. Не знаю, когда это произойдет. Впервые не праздную день рождения. Но будет очень круто, если сегодня или завтра родится малыш,

– поделилась Квиткова.

Даша добавила, что день она планирует провести дома. Теперь, когда есть собственный дом, в нем все так, как она хотела, блогер не хочет никуда идти и просто наслаждается долгожданным переездом. А в день рождения будет лежать на диване, есть пиццу и смотреть сериалы.

Это все, что мне сейчас хочется,

– сказала она.

Даша Квиткова об отмене празднования дня рождения: смотрите видео онлайн

Напомним, ночью на 30 июня у Даши начались ложные схватки. Тогда она уже хотела ехать в роддом, однако все прошло. Квиткова рассказывала, что ей уже очень хочется быстрее родить, чтобы начаться с сыном и стать немного легче. Девушке чрезвычайно тяжело носить себя.