Публичное облако Евроклауд находится в современном дата-центре в Германии, который отвечает требованиям уровня сертификации TIER IV и имеет все необходимые сертификаты международного стандарта ISO.

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"Датагруп" является одним из самых авторитетных поставщиков облачных решений в Украине, а также удобным клауд-агрегатором для своих клиентов. Компания предлагает как локальные, так и международные типы облаков в зависимости от потребностей их бизнеса. К примеру, три собственных облака в Украине – как полностью автоматизированное решение с методами самоуправления на базе гипервизора KVM, так и профессиональные облака для построения индивидуальных решений на базе гипервизоров Hyper-V, VMware. Для клиентов государственного сектора компания предлагает конвергентные решения, статус защиты которых подтвержден аттестатом КСЗИ (ГССЗИУ) и ISO:27001. В Европе это партнерские Cloud провайдеры в Deac (Латвия), а также глобальные международные: Microsoft AZUR, Google Cloud.

Учитывая, что после начала войны значительно увеличился спрос клиентов на высокотехнологичные облачные бизнес-решения, базирующиеся в дата-центрах Европы, мы организовали отказоустойчивое публичное облако Евроклауд, построенное на современных серверах (системы виртуализации VMWare), что позволит клиентам решать ресурсоемкие задачи бизнеса. и обеспечит стабильную работу ИТ инфраструктуры,

– подчеркивает Ирина Близнюк, директор департамента корпоративных продаж "Датагруп".

По ее словам, именно Франкфурт-на-Майне является крупнейшим хабом телеком-провайдеров, позволяющим обеспечивать надежное соединение с облачным сервисом, гарантирует безопасность данных и стабильную работу бизнеса, которая обеспечивается высоким уровнем SLA в обслуживании.

Также "Датагруп" как ведущий оператор международного транзита трафика имеет узел связи емкостью около 400 Gbps, что позволяет обеспечивать соединение с облачной инфраструктурой на разных скоростях по потребности клиента, используя каналы передачи данных, а также подключение на базе сети Интернет. украинского или европейского сегментов,

– добавляет Ирина Близнюк.

Благодаря использованию сервиса построения виртуальной инфраструктуры на базе публичного облака Евроклауд клиент решает для себя ряд очень важных и ключевых вопросов:

минимизирует риски потери данных своей ИТ-инфраструктуры из-за боевых действий в Украине, размещая их в Европе;

минимизирует сроки расширения облачной инфраструктуры в зависимости от бизнес-потребностей;

сокращает капитальные затраты на организацию, обслуживание, поддержку и обновление собственной IT-инфраструктуры.

Выбирая услуги "Датагруп", клиенты получают комплексный подход в решении своих бизнес-задач, большой портфель телеком-продуктов и дополнительных сервисов: облачные услуги, кибербезопасность и так далее, а также помощь в миграции и настройке.