Об этом в фейсбуке сообщил заместитель главы Комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский. По его словам, два знаковых меморандума об организации производства в Украине современной техники для разминирования были подписаны на полях Ukrainian recovery conference в Лондоне.

Читайте также Беда для аграриев: сколько десятков лет может продолжаться разминирование сельхозземель

В частности, компания Пожмашина на своих мощностях готовит производство в сотрудничестве с мировым лидером в машинах для разминирования – датской Hydrema. А предприятие А3ТЕХ-УКРАИНА договорилось о производстве оборудования по технологиям хорватской ДОК-ИНГ.

В случае заказа от государства правительство Дании предоставит финансирование, в том числе грантовое, для обеспечения потребностей украинских служб в такой технике,

– отметил Кисилевский.

В Украине будут производить современную технику для разминирования / Фото с фейсбука Дмитрия Кисилевского

Он объяснил, что от такого партнерства в выигрыше будут все: иностранцы, получающие новые рынки сбыта, и украинцы, для которых создаются новые рабочие места с достойными зарплатами, а также проходит производственное обучение местных производителей.



Меморандумы об организации производства в Украине техники для разминирования были подписаны в Лондоне / Фото из фейсбука Дмитрия Кисилевского

"Производственная кооперация с местными производителями или размещение производства в Украине – вот в чем мы нуждаемся. Локализация – ключевая политика для восстановления экономики", – подчеркнул заместитель главы Комитета ВР по вопросам экономического развития.