Об этом в эфире 24 каналу сообщил корреспондент из Кривого Рога, ссылаясь на показания беженцев из Херсонской области. Он подчеркнул, что оккупанты просто открыто издеваются над людьми.

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Давят техникой зерно

По его словам, в отдельных захваченных районах области у людей нет, что есть. В то же время оккупанты с помощью танков и тяжелой техники разрушают зернохранилища, в которых хранили посадочный материал.

"Они разваливают стены хранилищ, а затем давят гусеницами техники зерно и смешивают его с землей. Все это, чтобы люди не могли сделать посевы на полях и даже прокормить себя и своих родных", – рассказал журналист.

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