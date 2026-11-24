Об этом Кушнер рассказал в интервью журналу New York.

Adv

популярные видео

Что Кушнер рассказал о давлении Трампа на Зеленского?

По словам зятя американского президента, он стремится как можно скорее положить конец войне России против Украины и остановить давление Вашингтона на Киев.

Кушнер отметил, что сочувствует украинскому президенту и пытается действовать в интересах украинцев. По его словам, он прилагал усилия, чтобы убедить Трампа не усиливать давление на Зеленского.

В то же время специальный посланник считает, что привычка украинской стороны публично комментировать ход переговоров вредит дипломатическому процессу.

В качестве примера он привел встречу с украинской делегацией в Майами. Тогда Кушнер сообщил, что Трамп собирается принять предложение Владимира Путина об обмене дизельного топлива на ослабление санкций.

Зеленский сразу же выразил протест и заявил, что Украину сделали жертвой. В ответ Трамп сказал, что Украине стоит найти нового президента.

Реклама

Американский специальный посланник убежден, что после завершения боевых действий перед Украиной откроются гораздо лучшие перспективы. Он призвал Зеленского сосредоточиться на получении надежных гарантий безопасности, а после завершения войны – на экономическом развитии и восстановлении государства.

Я пытался донести до Зеленского такой сигнал: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны– сказал Кушнер.

Отметим, что спецпосланцы Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер принимали участие в переговорах о прекращении войны в Украине. В частности, Кушнер заявлял, что главным препятствием для заключения мирного соглашения остаются территориальные требования России, с которыми не соглашается Киев.