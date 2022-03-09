Опрос прошел с 3 по 4 марта. Заметили, что 34% украинцев чувствуют себя в опасности днем, а 50% – ночью.

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Сколько украинцев опросили

В то же время 61% людей ощущают безопасность днем, а 46% ночью. Из них 51% волнуются, что может закончиться еда, а 39% – вода. В целом выборка исследования составляет 1024 респондента.



Чувствуют ли себя украинцы в безопасности / Инфографика Info Sapiens

На что готовы украинцы ради войны / Инфографика Info Sapiens

Украинцы готовы сопротивляться

Против российских оккупантов 67% украинцев готовы лично оказывать вооруженное сопротивление. Среди них 78% мужчин и 59% женщин.

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