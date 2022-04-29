Речь идет о Глуховском карьере кварцитов. Он принадлежит офшорной компании российского олигарха.

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Компоненты использовали для производства ракет "Точка У"

Из карьера извлекали высокочистый кварцит, кремний и другие минералы в Баницком месторождении Сумской области. Их незаконно экспортировали в Россию.

Важно, что кремний могли использовать при изготовлении ракет "Точка У", которыми били по мирным городам Украины.

Имущество арестовали

Корпоративные права общества Дерипаски, земельные участки и другое имущество арестовали. Сумма составила 10 миллионов гривен. Пока его передали в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Имущество Дерипаски конфисковали и в США

Дерипаску в США считают приближенным к Путину. В Штатах продолжается расследование против олигарха. Его подозревают в уклонении от санкций США, под которые он попал еще в 2018 году.

В имениях Дерипаски провели обыски. Изъяли немало предметов роскоши, в том числе картины художника Диего Риверы, а также пару обуви Prada.

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