ДБР проверяет информацию о драке, которая могла привести к стрельбе в Днепре

27 января 2022 , 16:40
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Источник:

24 канал

В Днепре 21-летний срочник Артем Рябчук открыл стрельбу, в результате которой погибли 5 человек. Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии.

В частности, проверяется информация о возможных неуставных отношениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.

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Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,
– сказала она.

ГБР также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии "Южного машиностроительного завода" в Днепре.

Обратите внимание! Против Артема Рябчука уже открыли 3 уголовных дела и объявили подозрение. Правоохранители будут просить для него  меру пресечения без возможности залога.

Трагедия в Днепре: что известно

Брифинг ГБР по поводу трагедии в Днепре: смотрите видео

 

 

Автор: Олег Васьків