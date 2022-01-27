ДБР проверяет информацию о драке, которая могла привести к стрельбе в Днепре

В Днепре 21-летний срочник Артем Рябчук открыл стрельбу, в результате которой погибли 5 человек. Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии.

В частности, проверяется информация о возможных неуставных отношениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Татьяна Сапьян во время брифинга, состоявшегося в четверг, 27 января.

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Информация о драке, которая произошла несколько месяцев назад и травля задержанного другими военнослужащими уже проверяется следователями Государственного бюро расследований,

– сказала она.

ГБР также начало расследование служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая могла привести к трагедии "Южного машиностроительного завода" в Днепре.

Трагедия в Днепре: что известно

На заводе "Южмаш" в Днепре 27 января солдат срочной службы расстрелял своих товарищей.

В результате этого нападения погибли 4 военных и гражданская женщина. Еще 5 человек пострадали.

Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако впоследствии попросил прохожую позвонить в полицию.

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, что мужчину удалось задержать.

Впоследствии спикер МВД Алена Матвеева заявила, что психических отклонений у стрелка не обнаружили.

Против Артема Рябчука уже открыли 3 уголовных дела и объявили подозрение. Правоохранители будут просить для него меру пресечения без возможности залога.

Брифинг ГБР по поводу трагедии в Днепре: смотрите видео