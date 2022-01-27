ДБР перевіряє інформацію про бійку, що могла призвести до стрілянини у Дніпрі

У Дніпрі 21-річний строковик Артем Рябчук відкрив стрілянину, внаслідок якої загинуло 5 осіб. Наразі слідство розглядає декілька версій цієї трагедії.

Зокрема перевіряється інформація про можливі неуставні відносини. Про це повідомила речниця відомства Тетяна Сапьян під час брифінгу, який відбувся у четвер, 27 січня.

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Інформація щодо бійки, яка трапилася декілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими Державного бюро розслідувань,

– сказала вона.

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