ДБР перевіряє інформацію про бійку, що могла призвести до стрілянини у Дніпрі

27 січня 2022 , 16:23
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Джерело:

24 канал

У Дніпрі 21-річний строковик Артем Рябчук відкрив стрілянину, внаслідок якої загинуло 5 осіб. Наразі слідство розглядає декілька версій цієї трагедії.

Зокрема перевіряється інформація про можливі неуставні відносини. Про це повідомила речниця відомства Тетяна Сапьян під час брифінгу, який відбувся у четвер, 27 січня.

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Інформація щодо бійки, яка трапилася декілька місяців тому та цькування затриманого іншими військовослужбовцями вже перевіряється слідчими Державного бюро розслідувань,
– сказала вона.

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Автор: Олег Васьків