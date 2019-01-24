DCH Ярославского привезла в Днепр компанию для экспертизы строительства аэропорта

В Днепр прибыла делегация специалистов авиационной отрасли в составе Владимира Васильченко, генерального директора Международного аэропорта "Харьков" (Группа DCH Александра Ярославского) и представителей Airoport Consulting Vienna (Австрия).

Об этом с места событий сообщает ИА "Мост".

Австрийские специалисты изучат перспективы развития летного поля, а также соберут исходную информацию для сценарного прогнозирования авиаперевозок, составления мастер-плана и бизнес-планирования.

Цель визита – оценить возможности строительства в Днепре нового аэропорта. Решение провести профессиональную экспертизу стало результатом обсуждения этого вопроса мэром города Борисом Филатовым и Александром Ярославским, владельцем и президентом DCH, потенциальным частным инвестором создания аэровокзального комплекса в рамках данного проекта.

"Президент и владелец группы DCH Александр Ярославский неоднократно заявлял о том, что готов принять участие в инвестировании и строительстве аэровокзального комплекса аэропорта Днепра при определенных условиях – если государство выделит средства на аэродромный комплекс. Было принято решение пригласить австрийских экспертов, которые проведут экспертизу и предложат оптимальный вариант строительства. На это исследование DCH Александром Ярославским было выделено около 3 млн грн", – сообщил Владимир Васильченко. Эксперты будут работать несколько дней, сегодня они начали сбор исходных данных по аэропорту Днепра, в последующие дни – на потенциальных площадках за городом.

Результаты работы специалистов Airport Consulting Vienna будут представлены через 8 недель.

"Наша задача собрать все исходные данные, которые нам помогут дать ответ на поставленный вопрос относительно возможности размещения нового аэропорта", – рассказал представитель компании Airport Consulting Vienna Юрий Рубанов.

Компания Airport Consulting Vienna известна своими масштабными консультационными проектами в разных странах мира, а в Украине принимали участие в проектировании и разработке стратегии развития различных аэропортов, включая построенный Ярославским Международный аэропорт "Харьков".

"Им хорошо известны нюансы украинского рынка, поэтому их опыт и их знания для нас имеют вполне прикладное значение", – отметил Владимир Васильченко

Международный аэропорт "Харьков" (МАХ) был построен группой DCН в ходе подготовки Харькова к проведению Евро-2012 в формате частно-государственного партнерства.

Александр Ярославский инвестировал $ 107 млн в создание аэровокзального комплекса и благоустройство прилегающей территории.

Среди авиакомпаний, которые осуществляют регулярные международные авиарейсы из Харькова, лидеры международных пассажирских авиаперевозок – Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, LOT, SkyUp и много других. За 2018 год пассажиропоток МАХ достиг рекордной отметки – 962 тысячи людей. Компания-оператор МАХ "Нью Системс АМ" входит в группу DCH. Согласно заявлениям Александра Ярославского, за основу для проектирования аэровокзального комплекса Днепровского аэропорта планируется взять проект Международного аэропорта "Харьков". Ранее бизнесмен много раз публично подтверждал свою готовность принять участие в создании новых "воздушных ворот" Днепра, оценивая объем своих инвестиций в $ 60-70 млн, а сроки выполнения работ в 2-3 года.

Компания Airport Consulting Vienna с момента своего основания в 1992 году, участвовала в более чем 350 консультационных проектах и более чем в 80 других профильных проектах по всему миру.

В ее портфолио – участие в разработке Государственной программы развития украинских аэропортов до 2020 года, которая включала 30 украинских аэропортов – 9 стратегических: Борисполь, Жуляны, Харьков, Одесса, Львов, Днепропетровск, Донецк, Симферополь, Запорожье и 21 региональный аэропорт. А также отдельные проекты для аэропортов в Киеве – "Борисполь" и "Жуляны", Одессе, Львове, Харькове и др.