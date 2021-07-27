Об инциденте сообщили утром 26 июля. Также в сети обнародовали видео этой драки.

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Дрались за место для людей с инвалидностью

Мужчины начали драться за место для пассажиров с инвалидностью в 7 трамвае. Однако автор сообщения отметил, что ни один из них не имеет инвалидности.

На видео видно, что первым, вероятно, ударил мужчина в зеленой футболке. Он это сделал сумкой. Затем оппонент встал и начал бить в ответ. Однако мужчина в зеленом взял его за ухо и снова усадил.

Всего видео драки длится 22 секунды. Все это время другие пассажиры спорят насчет того, допустимо ли такое поведение. Кто-то выкрикивает "они имеют право". Однако кто-то отмечает, что они имеют право на такие действия только у себя дома.

В конце видео между мужчинами становится парень, который их разнимает. Действительно ли завершилась драка в этот момент – неизвестно.

Драка одесских дедушек за место в трамвае: видео телеграмму " Ху * * *ая Одесса"

Обратите внимание! В одном из троллейбусов Одессы вспыхнул спор пассажира и водителя. Впоследствии мужчина попытался ударить кондуктора. Однако он впоследствии сам получил удар между ног. Это сняли на видео и опубликовали в сети.