Дефицит кокаина заставил россиян перейти на что-то потяжелее – Подоляк об "израильских наемниках

В МИД России выдали очередное скандальное заявление, мол, в Мариуполе рядом с "азовцами" воюют израильские наемники. В Офисе Президента уже прокомментировали очередную фантазию ведомства под руководством Сергея Лаврова.

Свое мнение по поводу сказанного представительницей МИД России Марией Захаровой высказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он предположил, что могло "натолкнуть" российских дипломатов на такие заявления.

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В МИД России перешли на что-то потяжелее, – Подоляк

В апреле в Эстонии арестовали 3,5 тонны кокаина, который увозили контрабандой в Россию. Кажется, дефицит кокаина заставил работников МИДа перейти на что-то тяжелее,

– заметил Подоляк.

Скандальное заявление Мария Захарова сделала 3 мая. Более того, одиозная представительница убеждает, что видела "доказательства" этого – "видео, фактуру, материалы". Конечно, конкретизировать Захарова не захотела, ограничившись общими фразами без деталей.

Конфликт России с Израилем набирает обороты

Представительница дипведомства также добавила, что, мол, израильским чиновникам, конечно, не захочется услышать об израильских наемниках, которые россиянам видели рядом с азовцами. Также Захарова упрекнула Тель-Авив в "раздутии информационной кампании".

Тем временем Россия превратилась в злобное посмешище

Недавно в скандал попал и Лавров

Отметим, недавно попал в дипломатическую передрягу и сам глава МИД Сергей Лавров. Он сравнил Владимиром Зеленского с Гитлером, тот якобы тоже имел еврейскую кровь. Более того, так называемый дипломат заявил, что "наибольшими антисемитами были сами евреи". Такие аналогии, конечно, вызвали негодование и в Украине, и в Израиле.

Глава МИД Израиля отметил, что фактически слова Лаврова означают, что "евреи убивали сами себя". В Тель-Авиве шокированы и требуют извинений Москвы.

Как отреагировал на возмутительное сравнение сам Зеленский

Владимир Зеленский в ответ на слова Лаврова отметил, что Россия забыла уроки Второй мировой войны. С каждым днем ​​то, что когда-то было репутацией Москвы, все больше рушится.

Еще больше деталей об израильско-российском скандале

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия полна ненависти к другим народам. Комментарии Лаврова он назвал оскорбительными.

В Германии назвали абсурдным сравнение Зеленского с Гитлером.

Госдеп охарактеризовал слова Лаврова как "самое отвратительное проявление лжи".

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