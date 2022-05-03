Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.
Важно Забыли уроки Второй мировой, – Зеленский отреагировал на циничное заявление Лаврова о евреях
Самая низкая форма расизма
Прайс подчеркнул, что заявление министра иностранных дел России действительно является проявлением самой низкой формы расизма, пропаганды и коварной лжи.
Представитель Госдепа поддержал заявление министра иностранных дел Израиля. Тот сказал, что заявления Лаврова нельзя простить.
Нет дна
Прайс отметил, что заявление Лаврова и поведение других российских чиновников доказывает, что у них нет никакого дна. Спикер подчеркнул, как низко они могут опуститься.
Что сказал Лавров
Глава МИД России заявил, что Гитлер, мол, "имел еврейскую кровь". Кроме того, Лавров считает, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи".
Глава МИД Израиля Яир Лапид сразу же отреагировал на такое заявление. Он возмутился и подчеркнул, что нельзя говорить, что евреи убивали сами себя – это грубая историческая ошибка. От России ждут извинений.
Реакция Украины
В ОП подчеркнули, что Россия зашла слишком далеко. Лавров фактически поставил под вопрос существование не только украинской нации, но и Холокоста.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк оценил это как "откровенный антисемитизм". Чиновник отметил, что это очередное доказательство того, что именно Россия является правопреемником идеологии нацизма.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что это "пещерный" антисемитизм. Такие позиции прикрывают теории заговора. Диктаторские режимы строят именно на них.
- Президент Владимир Зеленский отметил, что Россия забыла уроки Второй мировой, а может, и никогда не знала их. Глава государства напомнил и о российском ракетном ударе по Бабьему Яру в Киеве и поврежденный обстрелами Менор на месте массовых расстрелов в Дробицком Яру возле Харькова.
- Зеленский также отметил, что ни опровержений, ни оправданий в Москве не озвучивали. Следовательно, остается вопрос – останется ли посол Израиля в России.
Смотрите больше – Реакция Израиля на заявления Лаврова о евреях: