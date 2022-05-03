Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Важно Забыли уроки Второй мировой, – Зеленский отреагировал на циничное заявление Лаврова о евреях

Прайс подчеркнул, что заявление министра иностранных дел России действительно является проявлением самой низкой формы расизма, пропаганды и коварной лжи.

Представитель Госдепа поддержал заявление министра иностранных дел Израиля. Тот сказал, что заявления Лаврова нельзя простить. Нет дна

Прайс отметил, что заявление Лаврова и поведение других российских чиновников доказывает, что у них нет никакого дна. Спикер подчеркнул, как низко они могут опуститься.

Что сказал Лавров

Глава МИД России заявил, что Гитлер, мол, "имел еврейскую кровь". Кроме того, Лавров считает, что "самые ожесточенные антисемиты, как правило, – евреи".

Глава МИД Израиля Яир Лапид сразу же отреагировал на такое заявление. Он возмутился и подчеркнул, что нельзя говорить, что евреи убивали сами себя – это грубая историческая ошибка. От России ждут извинений.