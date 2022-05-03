Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Важливо Забули уроки Другої світової, – Зеленський відреагував на цинічну заяву Лаврова про євреїв

Прайс наголосив, що заява міністра закордонних справ Росії дійсно є проявом найнижчої форми расизму, пропаганди та підступної брехні.

Представник Держдепу підтримав заяву міністра закордонних справ Ізраїлю. Той сказав, що заяви Лаврова не можна пробачити. Немає дна

Прайс зауважив, що заява Лаврова та поведінка інших російських чиновників доводить, що в них немає ніякого дна. Речник наголосив, як низько вони можуть опуститися.

Що сказав Лавров

Глава МЗС Росії заявив, що Гітлер, мовляв, "мав єврейську кров". Крім того, Лавров вважає, що "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".

Очільник МЗС Ізраїлю Яір Лапід одразу відреагував на таку заяву. Він обурився та наголосив, не можна говорити, що євреї вбивали самі себе – це груба історична помилка. Від Росії чекають вибачень.