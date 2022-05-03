Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.
Важливо Забули уроки Другої світової, – Зеленський відреагував на цинічну заяву Лаврова про євреїв
Найнижча форма расизму
Прайс наголосив, що заява міністра закордонних справ Росії дійсно є проявом найнижчої форми расизму, пропаганди та підступної брехні.
Представник Держдепу підтримав заяву міністра закордонних справ Ізраїлю. Той сказав, що заяви Лаврова не можна пробачити.
Немає дна
Прайс зауважив, що заява Лаврова та поведінка інших російських чиновників доводить, що в них немає ніякого дна. Речник наголосив, як низько вони можуть опуститися.
Що сказав Лавров
Глава МЗС Росії заявив, що Гітлер, мовляв, "мав єврейську кров". Крім того, Лавров вважає, що "найзапекліші антисеміти, як правило, – євреї".
Очільник МЗС Ізраїлю Яір Лапід одразу відреагував на таку заяву. Він обурився та наголосив, не можна говорити, що євреї вбивали самі себе – це груба історична помилка. Від Росії чекають вибачень.
Реакція України
В ОП наголосили, що Росія зайшла надто далеко. Лавров фактично поставив під сумнів існування не лише української нації, але й Голокосту.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк оцінив це як "відвертий антисемітизм". Чиновник зазначив, що це черговий доказ, що саме Росія є правонаступником ідеології нацизму.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що це "печерний" антисемітизм. Такі позиції прикривають теорії змови. Диктаторські режими будують саме на них.
- Президент Володимир Зеленський відзначив, що Росія забула уроки Другої світової, а, може, й ніколи не знала їх. Глава держави нагадав і про російський ракетний удар по Бабиному Яру в Києві та пошкоджений обстрілами Менора на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру біля Харкова.
- Зеленський також зауважив, що ні спростувань, ні виправдань в Москві не озвучували. Відтак залишається питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Росії.
Дивіться більше – Реакція Ізраїлю на заяви Лаврова про євреїв: