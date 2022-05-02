Соответствующее заявление в твиттере опубликовал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что комментарии российского министра не просто отвратительны, но и оскорбительны.

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Реакция Дмитрия Кулебы на высказывания Лаврова

Кулеба подчеркнул, что Лавров выразил антисемитизм, который так усердно скрывали россияне. Тем самым, министр оскорбил как президента Украины, так и весь еврейский народ.

Министр Лавров не смог скрыть глубоко укоренившийся антисемитизм российских элит. Его отвратительные комментарии оскорбительны для Президента Зеленского, Украины, Израиля и еврейского народа,

– написал Дмитрий Кулеба.

В более широком смысле, добавляет Кулеба, слова Лаврова показывают, что современная Россия полна ненависти к другим народам.

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Напомним, итальянское издание Mediaset выпустило резонансное интервью с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В нем министр цинично сравнил Зеленского с Гитлером, потому что тот якобы "имел еврейскую кровь".

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На заявление Лаврова сразу отреагировал глава МИД Израиля Яир Лапид. Министр подчеркнул, что такие заявления недопустимы и призвал Россию извиниться.

Представитель правительства Германии Штеффен Гебештрайт заявил, что мнения Лаврова настолько абсурдны, что их не стоит даже комментировать.

Возмущение выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который подчеркнул, что Россия является наследником нацистской идеологии, а заявления ее представителей – только аргументы для оправдания массовых убийств украинцев.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак написал, что высказывание Лаврова – это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых строятся диктаторские режимы.

По словам Фейгина, российские власти раздражает то, как Зеленский сопротивляется оккупантам и объединяет вокруг себя мировых лидеров. Между тем, именно Зеленский утверждает, что за свое лидерство он заплатил дорогую цену.

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