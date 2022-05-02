Об этом президент Украины отметил в интервью австралийскому каналу Nine Network. В то же время Зеленский поблагодарил журналистов, освещающих войну в Украине.

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Зеленский не ожидал такой популярности

Разговор начался с отношения Зеленского к популярности, существенно возросшей после начала полномасштабной войны в Украине.

Популярность, которая у меня есть, она не вдохновляет, потому что я знаю, какова цена этой популярности. А ее цена – это война. Война, результаты которой мир знает,

– подчеркнул президент.

Смотрите полное интервью Владимира Зеленского:

Он добавил, что благодарен журналистам со всего мира, ведь благодаря работе каждому из них люди знают, что такое война и сколько горя она принесла Украине и украинцам.

Я не ожидал такого результата, но думаю, что на моем месте, любой президент, которого бы избрали украинцы, должен быть с народом,

– добавил он.

Зеленский рассказал, что не особо верит в судьбу, но продолжает верить в силу людей.

Политика, честно скажу, снизила мою веру в людей, поскольку политика бьет по вечным ценностям, которые я вечно искал и находил в людях, которыми потом пытался окружить себя, чтобы жить среди людей с принципами,

– отметил Зеленский.

Несмотря на то, что среди политиков много людей с лучшими принципами, президент отмечает, что украинцы возвращают веру в силу народа.

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