Дефіцит кокаїну змусив росіян перейти на щось важче, – Подоляк про "ізраїльських найманців"

У МЗС Росії видали чергову скандальну заяву, що, мовляв, в Маріуполі поруч з азовцями воюють ізраїльські найманці. В Офісі Президента України вже прокоментували чергову фантазію відомства під керівництвом Сергія Лаврова.

Свою думку щодо сказаного представницею МЗС Росії Марією Захаровою висловив радник голови ОП Михайло Подоляк. Він припустив, що саме могло "наштовхнути" російських дипломатів на такі заяви.

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У МЗС Росії перейшли на щось важче, – Подоляк

У квітні в Естонії заарештували 3,5 тонни кокаїну, який везли контрабандою в Росію. Здається, дефіцит кокаїну змусив працівників МЗС перейти на щось важче,

– зауважив Подоляк.

Скандальну заяву Марія Захарова зробила 3 травня. Ба більше, одіозна представниця переконує, що бачила "докази" цього – "відео, фактуру, матеріали". Звісно, конкретизувати Захарова не захотіла, обмежившись загальними фразами без жодних деталей.

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Представниця дипвідомства також додала, що, мовляв, ізраїльським урядовцям, звісно, не захочеться почути про "ізраїльських найманців", які росіянам привиділись поруч з азовцями. Також Захарова дорікнула Тель-Авіву "роздуттям інформаційної кампанії".