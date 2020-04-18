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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Дефицит в бюджете и новый сериал с Зеленским – итоги программы "Голобородько"

      - Читати новину українською
      Підсумки програми "Голобородько" / Колаж 24 каналу

      К завершению подходит очередная неделя карантина. Она была важна как в вопросе противодействия коронавируса, так и спасения украинской экономики.

      Спалах коронавірусу в Україні

      Колись я перестав рахувати скільки днів від початку картину минуло, тепер вже перестав рахувати тижні. Цей, що минув, мав би бути передостаннім, але вже зараз зрозуміло, що так не буде.

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      Кожен новий день приносить нам невтішні новини і з кожним днем інфікованих на коронавірус стає усе більше.

      І знаєте, якщо ми не почнемо відповідальніше ставитись до карантину і обмежень, прийде день, коли мені доведеться сказати, що я перестав рахувати навіть місяці, це при тому, що в порівнянні з багатьма іншими країнами у нас хвороба поширюється не так стрімко.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 13 квітня 2020:

      Скажу вам невтішну новину: на початку тижня ми мали приблизно 300 захворювань на день, а 17 квітня вже 500. Я ще раз вас прошу: проявіть відповідальність і прислухайтесь до інстинкту самозбереження. Бо в іншому разі ми підемо шляхом Росії: на початку тижня у них було 2000 нових хворих за добу, а в п'ятницю вони повідомляли вже про понад 4.

      Дірка у бюджеті на 300 мільярдів

      І від теми вірусу до його наслідків – цілком закономірно, що карантин зупинив економіку. А це призвело до утворення дірки у бюджеті. В 13 квітня депутати були змушені на це реагувати. І ухвалили зміни до головного кошторису країни і в ньому тепер дірка розміром з великий каньйон в Америці. Як вони її планують закривати, вирішували цього тижня.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 14 квітня 2020:

      До речі за бюджет не голосували депутати фракції "Голос". Не тому, що вони як "Баба яга завжди проти", а саме тому, що як закривати ту дірку і до цього дня відповіді остаточної немає.


      Найбільше скоротили у бюджеті / Інфографіка 24 каналу

      Новий серіал зі Зеленським

      Президент і партія влади йдуть на певного роду авантюру, розраховуючи та те, що проголосувати за "антиколомойський" закон таки вийде, а значить вийде отримати кредит від МВФ.

      Як МВФ допоможе Україні?Володимир Зеленський заявив, що розмір першого траншу МВФ може скласти 1,7 – 2 мільярди доларів. А розмір кредитної програми має зрости з 5,5 до 8 мільярдів доларів.

      У фонді гроші обіцяли перерахувати після того, як Україна виконає дві вимоги: ухвалить закон про ринок землі та банківський закон.

      Ця історія настільки довга і заплутана, що починає нагадувати серіал, давайте на неї і подивимось під цим кутом.

      Дивіться повний випуск відеоблогу "Голобородько" за 16 квітня 2020:

      До речі, посіпаки Коломойського придумали ще один варіант, як зупинити процес ще на кілька тижнів. Вони подали одразу декілька постанов про скасування рішення Ради про зміни до регламенту. У них немає жодного шансу, і постанови не підтримають.

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      Але голосувати їх треба буде. Отже, наступного тижня "антиколомойський" законопроєкт можуть не прийняти. В ефірі нашого каналу депутат від "Слуг народу" Андрій Герус спрогнозував, що відбутися це може вже через два тижні. Отже, серіал продовжується.

      Коментар Андрія Геруса про "антиколомойський" законопроєкт: 

       

      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Видеоблоги Законодательство МВФ Транш МВФ Бюджет 2020 Голобородько
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