Все потому, что казначейство прекратило выплаты долларовых долгов со счетов России в американских банках.

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Когда попытка оплаты в валюте была блокирована, Россия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов.

Известно, что в последний раз в России был дефолт в 1998 году, однако по внутреннему долгу. Внешний был после революции в 1917 году.

"Если России не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода и на счета не поступят доллары, то это дефолт", – сообщил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

Что такое дефолт

Дефолт объявляется тогда, когда страна не может рассчитаться со своими долгами вовремя и в полном объеме.

Как следствие, курс национальной валюты начинает падать, потому что снижается приток инвестиций. Также некие инвесторы пробуют вывести свои дивиденды либо отказываются от инвестиций в данной стране. В результате происходит снижение курса валюты и снижение экономического роста.

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