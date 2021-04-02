Действия 28 народных избранников от "Слуги народа", которые приехали в 87 округ вмешиваться в избирательный процесс, противозаконные.

Такое мнение высказала доктор политических наук, профессор Инна Костыря.

"28 народных избранников от "Слуги народа" поехали почему-то именно в этот округ, потому что очень хорошо для себя понимают, что Александр Шевченко побеждает. Это видно по предварительным подсчетам. Парламент собирается досрочно, а они едут на 87 округ, потому что хотят "продавить" победу своего кандидата", – заявила Инна Костыря.

Согласно закону о статусе народного депутата, такие действия не предусмотрены, поэтому избранники этого делать не могут. Кроме того, они не являются субъектами избирательного процесса, поэтому их вмешательство является противоправным.

Я считаю, что вам нужно с Тищенко и всей командой покинуть этот округ и ОИК и дать возможность работать и членам Центральной избирательной комиссии,

– обратилась Инна Костыря к представителям правящей партии.

Напомним, что в 87-м округе были украдены 100 бюллетеней с запломбированного помещения. Наутро, когда ОИК возобновила работу, оказалось, что сейф с бюллетенями взломан, пакеты лежат в другом положении! Преступление зафиксировали члены комиссии и наблюдатели, соответствующее заявление было направлено в полицию. Однако правоохранители и председатель ОИК никак на это не отреагировали.

А сегодня ночью член ОИК от "Слуги народа" указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал Александр Шевченко, и требовал пересчитать количество бюллетеней. Оказалось, что "исчезло" 100 бюллетеней с 377. Под этим предлогом был полностью отменен результат выборов на этом участке. Таким образом у Александра Шевченко украли 180 голосов.