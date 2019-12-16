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      Действия нардепа Холодова могут вывести с украинского рынка IQOS и GLO, – СМИ

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      Народный депутат Украины и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов активно пытается продвигать 4-кратное повышение акциза на табак для системы нагрева IQOS и GLO.

      Об этом свидетельствует, например, заявление парламентария на его странице в Facebook, информирует портал comments.ua.

      "Сейчас идет поднятие акциза на ТВЕН (табак для электронных девайсов). Посмотрим, кто здесь из народных депутатов Украины будет протестовать и беспокоиться из-за возможных проблем для отрасли", – заявил Андрей Холодов в соцсети.

      Несмотря на конфликт интересов в данной сфере, нардеп в обход главы профильного подакцизного подкомитета регулярно проводит рабочие группы в Верховной Раде, что может привести к конфликту между производителями ТВЕН и локальным производителем сигарилл Львовской табачной фабрики.

      Последняя такая рабочая группа прошла 10 декабря. Ранее же сам парламентарий сообщал о рабочей встрече 25 ноября, в ходе которой он настаивал на значительном повышении акциза на ТВЕН.

      Причиной активности Андрея Холодова может быть будущая отмена скандальной "поправки №8", которая гарантировала бы табачному бизнесу 20% прибыли с каждой проданной пачки сигарет.

      Напомним, 3 октября на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов, который совершенно не касался табачной отрасли, была внесена и поддержана депутатами поправка, которая законодательно устанавливает фиксированную маржу при оптовой продаже сигарет – 7%, а при розничной – 13%.

      В результате через данную поправку табачные компании начали останавливать фабрики и сокращать производство, появился риск серьезного падения акцизных отчислений в госбюджет и массовых увольнений. Чтобы урегулировать ситуацию, с компаниями встретился президент Украины и пообещал инициировать отмену этой поправки.

      Соответствующий Меморандум минувшей неделе был подписан между Кабинетом Министров Украины и крупнейшими табачными компаниями страны.

      Ранее журналисты программы "Схемы" сообщали, что депутат Холодов и его семья якобы косвенно контролируют огромную сеть розничной продажи сигарет и, более того, со значительной части реализации сигарет налоги не уплачиваются.

      После выхода программы Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло досудебное рассмотрение по подозрению в злоупотреблении властью или служебным положением.

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      Теги: Новости Украины Законодательство Табак
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