Отстраненный от обязанностей глава КСУ Александр Тупицкий подал декларацию за 2020 год. Судья указал, что владеет имуществом в оккупированных Крыму и Донецке.

Соответствующие сведения судья внес 31 марта. Чем еще владеет скандальный председатель Конституционного суда – читайте далее.

Читайте также Тупицкий в суде оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения судьей КСУ

Имущество, которое задекларировал Тупицкий

Квартира, площадью 216,5 квадратов в Киеве, которая принадлежит Галице Тупицкой – имеет право на пользование.

Земельный участок на 750 квадратов в Василькове под Киевом.

Дом, площадью 493,8 квадратных метров в Киеве, который принадлежит Сергею Левченко – имеет право на пользование.

Автомобиль BMW X6 2012 года выпуска, зарегистрирован на жену – Ольгу Тупицкую.

С 1 января 2020 года также имеет право на пользование домом отдыха в "Конча-Заспе" на 60 квадратов. Он принадлежит Государственному управлению делами.

Недвижимость на оккупированных территориях:

жилой дом на 221,50 квадратов в поселке Кореиз (Ялта) в оккупированном Крыму;

жилой дом на 690 квадратов в поселке Кореиз (Ялта) в оккупированном Крыму;

квартира, площадью 63,70 квадратов в оккупированном Донецке, а также гараж;

земельный участок на 1000 квадратов в оккупированном Донецке;

земельный участок на 126 квадратов в поселке Кореиз (Ялта) в оккупированном Крыму

Стоит заметить, что один из земельных участков в Крыму Тупицкий, согласно декларации, приобрел в июле 2018 года, то есть уже во время оккупации полуострова Россией.

"Судья незаконно оформил покупку участка в Крыму, способствуя легализации оккупации полуострова", – заявил ранее Федор Вениславский – представитель президента в КСУ.

Обратите внимание! 27 марта Зеленский отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ. И заявил, что тот может уходить "на заслуженный отдых".

Денежные активы судьи

Тупицкий указал, что за 2020 год получил 3 715 035 гривен зарплаты по основному месту работы. Еще 10 320 гривен задекларировал как помощь при рождении ребенка.

На банковских счетах у Тупицкого и его жены – более 200 тысяч гривен, 957 долларов и 15 евро. В наличности семья хранит 230 тысяч гривен и 56,5 тысяч долларов.