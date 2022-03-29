Около 16 часов может быть конечное коммюнике. Однако это при условии, что все пойдет по плану.

Важно Ждем хорошего известия, – Эрдоган украинской и российской делегациям перед переговорами

Встреча с Эрдоганом

К слову, с делегациями встретился и президент Турции Реджеп Эрдоган. Он надеется на скорейшее установление мира. Говорит, что в справедливом разрешении конфликта якобы не должно быть проигравших.

Политики собрались в президентском дворце Долмабахче. Украинскую делегацию разместили отдельно от российской.

Кстати, нашу делегацию представляют Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк, Андрей Костин, Кирилл Тимошенко, Рустем Умеров, Николай Точицкий .

Встреча делегаций с Украини и России / Фото Офиса Президента: