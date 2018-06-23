Делегация УПЦ прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем

Делегация Украинской православной церкви прибыла в Стамбул для встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем. На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине.

Как сообщает телеканал "112 Украина", украинская делегация посещает сегодня резиденцию Вселенского константинопольского патриарха Варфоломея.

Делегацию священного синода УПЦ возглавляет митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, также в состав делегации входят руководитель делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний и митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион.

На встрече планируется обсудить ситуацию, которая сложилась с православной церковью в Украине после 1992 года, когда произошел раскол. Украинская делегация планирует предложить свои пути решения этой ситуации и услышать мнение Варфоломея по этому вопросу.