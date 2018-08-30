Dell на IFA 2018 представила свой первый Chromebook: фото и цена

Компания Dell в рамках выставки IFA 2018 представила ноутбук-трансформер Chromebook 14. Одной из особенностей новинки стал сенсорный экран, который поддерживает угол наклона до 360 градусов.

Об этом сообщает Android Police.

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Chromebook 14 оснащен 14-дюймовым FHD IPS-дисплеем и имеет металлический корпус с премиальным дизайном. Устройство способно проработать от одного заряда аккумулятора до 15 часов.

Dell Chromebook 14 сможет работать 15 часов от одного заряда аккумулятора

Главной особенностью Chromebook 14 является процессор Intel Core i3-8130U восьмого поколения. За скорость работы также отвечает 128 ГБ встроенной флэш-памяти eMMC. Ноутбук имеет 2 порта Type-C, 3,5-миллиметровый разъем под наушники, а также разъем microSD. Он комплектуется пером EMR, которое вставляется в корпус устройства. Есть также поддержка магазина приложений Google Play.

Dell Chromebook 14 имеет довольно большую толщину корпуса

Недостатком ноутбука можно назвать толщину корпуса, если оценивать ее по пресс-улучшенный рендеринг. Однако отметим очень интересный дизайн; клавиатура выглядит стильно, а металл добавляет аппарату премиальности.

Экран Dell Chromebook 14 можно поворачивать на 360 градусов

Chromebook 14 2-in-поступит в продажу в США в октябре по цене в 599 долларов (около 15 860 гривен).

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